Tamil Nadu : un duo père-fils tué dans une explosion alors qu’il transportait des pétards en scooter

La police a enregistré une affaire en vertu de différentes sections du code pénal indien et de la loi sur les explosifs.

Lors d’un incident tragique, un duo père-fils a été tué dans une explosion déclenchée par des pétards fabriqués dans le pays dans la ville de Kottakuppam, dans le Tamil Nadu. Le duo était sur un scooter et emportait un sac de jute rempli de pétards de fabrication artisanale. L’intensité de l’explosion était si élevée que le duo a été tué sur le coup et trois personnes à proximité ont été blessées.

Une séquence de vidéosurveillance diffusée par la police locale montre le défunt Kalainesan (37 ans) conduisant avec son fils Pradeesh, âgé de sept ans. Kalainesan se rendait chez sa belle-famille à Koonimedu. Selon un rapport d’Indian Express, il avait acheté des pétards de sa ville natale pour les vendre à Diwali.

Selon la police, les deux ont été jetés à environ 10-15 mètres du site de l’explosion. Les images de vidéosurveillance montrent deux motards tombant de leur véhicule à cause de l’explosion tandis que ceux qui s’approchaient par derrière ont freiné à temps. On peut voir des gens se précipiter sur place après l’explosion qui a entraîné une épaisse fumée sur le site.

Les blessés ont été identifiés comme étant Ganesh, Syed Ahamed et Viji Anandh. Ils ont été emmenés à l’hôpital JIPMER de Pondichéry pour y être soignés. Villupuram DIG M Pandian et SP N Shreenatha ont mené une enquête préliminaire après avoir visité les lieux.

Un duo père-fils a été tué et trois autres ont été blessés lorsqu’un sac de feux d’artifice de campagne qu’ils transportaient dans leur moto a explosé accidentellement dans la ville de Kottakuppam jeudi après-midi. pic.twitter.com/VknP6ebDU4 – Express Chennai (@ie_chennai) 5 novembre 2021

Le rapport indique que l’explosion peut avoir eu lieu en raison de la chaleur induite par la friction.

S’adressant à indianexpress.com, Sreenatha a confirmé que Kalainesan avait acheté deux sacs de « Naattu Pattasu » ou des craquelins faits à la campagne à Puducherry et les avait conservés chez ses beaux-parents. Il a pris un sac à Koonimedu et se dirigeait vers Pondichéry le 4 novembre lorsque l’accident a eu lieu.

La police a enregistré une affaire en vertu de différentes sections du code pénal indien et de la loi sur les explosifs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.