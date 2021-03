Tamilnadu Petroproducts investit Rs 435 crore pour étendre ses unités de production

Aux niveaux de prix actuels, des revenus supplémentaires d’environ 70% sont attendus du projet, avec une valeur ajoutée améliorée ou plus élevée, a déclaré la société dans un communiqué.

Tamilnadu Petroproducts (TPL), basée à Chennai, la branche pétrochimique d’AM International Group, étend ses divisions de production avec un investissement de Rs 435 crore. Il s’agit notamment de l’augmentation de la capacité de la division Alkyl Benzène linéaire (LAB), de la rénovation des installations de soude caustique et de la mise en place d’une unité de récupération du propylène (PRU). TPL a son usine à Manali dans le Tamil Nadu qui abrite différentes divisions.

La capacité du LAB passerait de 1,2 lakh TPA à 1,45 lakh TPA à un coût estimé de Rs 240 crore. Le projet serait mis en service dans environ 24 mois. La société investira Rs 165 crore pour moderniser l’unité de soude caustique et de chlore en remplaçant la technologie de membrane monopolaire par une technologie de membrane bipolaire plus avancée.

À l’issue d’environ 18 mois après les approbations requises, la capacité de production de l’unité de soude caustique passera à 250 tonnes par jour par rapport aux 150 tonnes actuelles. Aux niveaux de prix actuels, des revenus supplémentaires d’environ 70% sont attendus du projet, avec une valeur ajoutée améliorée ou plus élevée, a déclaré la société dans un communiqué.

Le PRU, le premier du genre en Inde par un acteur du secteur privé dans le secteur non raffinage, impliquerait une dépense d’environ Rs 30 crore. Celui-ci sera installé dans le même complexe de fabrication PO, ce qui permettra d’économiser des coûts de transport et d’énergie importants. Le propylène, un intermédiaire chimique en vrac, est la matière première de l’oxyde de propylène et est dérivé du GPL.

TPL est en pourparlers avancés avec divers fournisseurs nationaux et internationaux de GPL pour le projet. Le projet, dont la technologie a été développée en interne par l’équipe R&D de la société composée d’ingénieurs et de scientifiques de l’environnement, sera mis en œuvre dans 12 à 18 mois.

Ashwin Muthiah, vice-président de TPL et président fondateur d’AM International, a déclaré: «TPL sera la première société indienne de non-raffinage du secteur privé à construire une unité de récupération de propylène. Cela montre notre engagement à améliorer l’efficacité de la fabrication par une mise à niveau continue et l’introduction de solutions technologiques de pointe. Il est conforme à la philosophie de notre groupe de maximiser les marges en introduisant l’efficacité des processus et des ajouts de valeur. »

Conformément à la philosophie du groupe d’un effet de levier optimal, une partie importante de l’expansion sera financée par des ressources internes et le reste par d’autres sources. TPL est un fabricant de LAB âgé de trois décennies et possède également des installations de production de produits chimiques lourds et d’oxyde de propylène.

Ravi, PDG du groupe pétrochimie, AM International, a déclaré: «Les projets rendraient le pays autosuffisant dans ce segment en répondant à la demande intérieure.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.