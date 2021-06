Tamis espagnol à Paris

03 juin 2021 à 00:02 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Une journée à casser des rochers, à salir ses chaussettes de saleté, à souffrir et à se battre sur la piste. Ce mercredi, il était temps d’enfiler la combinaison. Et qu’ils l’ont fait Alexandre Davidovitch, Paul Carreno Oui Paula Badosa. Ils ne pouvaient pas les accompagner, Pierre Martinez, Jaume Munar et vétérans Robert Baptiste Oui Paul Andújar.

Ce jeudi, ils chercheront également leur laissez-passer pour le troisième tour Raphaël Nadal en vue de Richard Joint (21h00 Eurosport) et Carlos Alcaraz contre Nicolasz Basilachvili. Sur les 20 Espagnols (15 hommes et 5 femmes) qui ont débuté le tournoi, seuls cinq sont encore en compétition après quatre journées. Un mauvais équilibre.

Cela pourrait être pire parce que Davidovitch il a souffert pour obtenir un match qui a dominé les deux premiers sets mais n’a été décidé qu’au cinquième. Le géant hollandais Botique Van de Zandschulp (154 mondial) l’a contraint à son maximum d’effort avant de chuter 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 et 6-4 après une bataille de 3 heures et 42 minutes. “Il semblait que j’allais le gagner en trois sets mais je me suis détendu dans le troisième et ça a fini par être très dur”, a déclaré l’homme de Malaga. Carreno Il a eu moins de problèmes, même s’il a renoncé au premier set, face au Français Enzo Couacaud (177 coupe du monde), dont il s’est débarrassé 2-6, 6-3, 6-4 et 6-4.

Défaite dure

“Je suis foutu. Le tennis est difficile, extrêmement compliqué et je n’ai pas pu changer la dynamique du jeu”, a-t-il déclaré blessé. Baptiste, numéro 11 mondial, éliminé par les Suisses, d’origine finlandaise, Henri Laaksonen (150 mondial) qui l’a battu 6-3, 2-6, 6-3 et 6-2. Une dure défaite pour le tennisman de Castellón, quatrième finaliste en 2016 et 2017, dans une saison au cours de laquelle il avait disputé la finale de Montpellier Oui Doha, les demi-finales à Miami, mais que sur la tournée au sol il n’avait pas passé la huitième en Monte Carlo, Barcelone Oui Rome.

Andújar s’adapter mieux. Le Cuenca un compagnon du circuit. « Jouer à Roland-Garros est déjà un énorme prix. Je vais me calmer car j’ai tout donné & rdquor; a déclaré le joueur de tennis vétéran de 35 ans qui, au premier tour, a fait la grosse surprise en éliminant l’Autrichien Dominc Thiem, quatrième favori, revenant cinq sets mais hier il n’a pas pu battre l’Argentin Frédéric Delbonis dans une autre bataille à la limite qu’il a perdu 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 et 6-2.

Il n’a pas non plus pu passer le deuxième tour Pierre Martinez, membre de la nouvelle génération espagnole, qui a dû rencontrer le joueur de tennis le plus en forme cette saison, le Grec Stefanos Tsitsipas. Malgré cela, il ne s’est pas découragé et a été courageux dans son jeu. Martinez, 24 ans et 103 dans le monde forcé Tsitsipas mettre le maximum d’intensité avant de finir par gagner par 6-3, 6-4 et 6-3.

Jaume Munar (72 mondial) et 24 ans non plus avec l’américain Reilly Opelka (35 mondial) qui l’a battu 6-3, 6-2, 3-6 et 7-5. Les missiles du géant de 2,11 mètres avec lesquels il a réalisé 18 « as » et remporté 75 % des points au premier service ont constitué un mur infranchissable pour le Majorquin.

Badosa, pas de problèmes

Dans le tournoi féminin, Paula Badosa, seul représentant espagnol resté dans la mêlée, s’est qualifié sans problème pour le troisième tour en battant le Monténégrin Danka Kovinique (162 monde) par 6-2 et 6-0. “Je me sens prêt à tout et j’espère pouvoir passer plus de tours”, a déclaré le Catalan qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale l’an dernier et qui, contrairement à alors, estime que cette année a fait “un très grand saut” et se sent ” capable de se battre avec les meilleurs”.