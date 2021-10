Tammi Terrell s’effondre dans les bras de Marvin Gaye

Un événement qui a prédit une tragédie dans l’histoire de la musique soul a eu lieu le 14 octobre 1967. Il s’est produit quand Marvin Gaye et Tammi Terrell étaient en tournée en Amérique pour célébrer le succès de leur enregistrement désormais classique d’Ashford & Simpson « Aucune montagne n’est assez haute. »

En juillet, la chanson a passé deux semaines au n ° 19 du Billboard Hot 100, alors qu’elle devenait un succès bien plus important dans les charts R&B. Il a passé trois semaines au n ° 3 là-bas, tenu en tête par, entre autres, le label Motown de Marvin et Tammi. Stevie Wonder, avec « J’étais fait pour l’aimer ». Gaye grimpait dans ce classement en même temps avec son prochain hit solo, « Your Changing Love ».

Un diagnostic tragique

Le spectacle de Gaye et Terrell au Hampden-Sydney College en Virginie a confirmé que tout allait bien avec la santé de Tammi. Elle est tombée sur scène et s’est effondrée dans ses bras, et a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin avec ce qui a d’abord été diagnostiqué comme un épuisement. Lorsque les médecins ont effectué d’autres tests sur la chanteuse née à Philadelphie, ils ont découvert qu’à seulement 22 ans, elle avait une tumeur maligne sur le côté droit de son cerveau.

Marvin a continué sur la route, avec Maxine Brown en résidence la semaine suivante au célèbre Apollo Theatre de New York. Avant la fin de l’année, Gaye et Terrell étaient à nouveau dans les charts pop et soul, avec « Votre Précieux Amour » qui avait été enregistré en mars. Au début de 1968, leur partenariat magique a produit un autre succès majeur, enregistré en même temps, « Si je pouvais construire mon monde entier autour de vous ».

Le duo a de nouveau joué ensemble et a enregistré d’autres succès géants pour Motown en 1968, notamment « Ain’t Nothing Like The Real Thing » et « Tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir. » Mais Terrell n’a jamais retrouvé la pleine santé. Elle a subi une série d’opérations apparemment sans fin et est décédée en mars 1970, environ six semaines avant d’avoir 25 ans.

Gaye, à bien des égards, ne s’en est jamais remis, se retirant du spectacle vivant et adoptant l’introspection qui a informé son brillant, album de 1971 qui a changé sa carrière Ce qui se passe. Ses souvenirs de l’un des partenariats les plus inspirés de toute la musique soul ne le quitteront jamais.

