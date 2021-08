Tammy Abraham a déjà snobé Arsenal pour Jose Mourinho, mais l’attaquant de Chelsea a été invité à rejoindre les Gunners ou Tottenham contre Roma

in

Tammy Abraham n’a jamais joué pour Jose Mourinho – et pourtant leurs carrières sont intrinsèquement liées.

Au milieu des informations faisant état d’un déménagement à Rome, l’attaquant de Chelsea semble prêt à rejoindre un nouveau club pour la deuxième fois de sa vie, et les deux ont été gérés par Mourinho au moment de sa décision.

Abraham semble prêt à bouger cet été

De plus, 16 ans séparent Abraham de son arrivée à Chelsea en tant que garçon et de son départ, mais Arsenal a fait figure de leader à chaque fois avant d’être battu par l’Anglais.

C’est en dépit du fait que le joueur de 23 ans a grandi dans une famille pleine de fans d’Arsenal.

Les Gunners semblaient certains de signer un Abraham de sept ans pour leur académie avant que Chelsea n’intervienne – et il semble qu’il les ait à nouveau snobés.

On pensait qu’Arsenal souhaitait signer Abraham cet été avant que la Roma n’accepte un accord de 34 millions de livres sterling.

Mourinho avait l’habitude d’affronter régulièrement l’ancien patron d’Arsenal Arsène Wenger

Ironiquement, Mourinho était à la tête de Chelsea en 2005 lorsqu’ils ont arraché Abraham des mains d’Arsenal pour la première fois.

Même son deuxième passage à la tête des Bleus était trop tôt pour choisir l’attaquant, mais Mourinho aura vu Abraham grandir sous ses yeux.

Après avoir fait ses débuts sous Frank Lampard, Abraham a marqué 21 buts en 56 matchs de Premier League en deux saisons pour prouver ses capacités au plus haut niveau.

L’arrivée de Thomas Tuchel a presque marqué la fin de sa carrière à Stamford Bridge – et beaucoup ont interprété la sortie imminente d’Abraham comme le signe d’un manque de qualité.

Tuchel ne semble pas évaluer Abraham

Mais l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, insiste sur le fait que ce n’est pas vrai et se demande pourquoi Arsenal, ou même Tottenham, n’est pas allé plus loin dans le but de signer Abraham.

Il a déclaré à talkSPORT: “Tammy Abraham devient pire aux yeux des gens quand il ne joue pas parce que les gens demandent:” Pourquoi ne joue-t-il pas?

« C’est un bon joueur. Il marque à peu près un but tous les deux matchs dans tous les formats. S’il est aimé et soigné, placé dans une équipe qui lui donne l’opportunité de jouer régulièrement, je pense qu’il marquera beaucoup de buts.

« À 34 millions de livres sterling, pourquoi Arsenal ou Tottenham ne veulent-ils pas acheter un joueur comme celui-ci ? Aller à Rome ressemble à un bon coup, ça le met dans l’espace de Mourinho, il y a un lien là-bas.

“Je pense que le garçon devrait jouer en Angleterre pour un Arsenal ou un Tottenham.

« Si vous regardez son bilan à Chelsea, cela montre qu’il n’est pas loin de ce niveau.

« Il doit quitter Chelsea, il n’y a pas deux façons de le faire. S’ils ont signé Lukaku et qu’ils ne se débarrassent pas de Werner, il ne jouera pas.

“D’après ceux à qui je parle de lui, ce n’est pas un problème, il n’est pas difficile, il ne correspond tout simplement pas au modèle de ce que veut ce manager.”

