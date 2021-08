Tammy Abraham achève son transfert de 34 millions de livres sterling à Rome depuis Chelsea

in

Tammy Abraham a terminé son transfert de 34 millions de livres sterling à Rome depuis Chelsea, malgré l’intérêt du club d’enfance Arsenal.

Abraham est arrivé à Rome lundi matin pour conclure son transfert vers les géants italiens et signer un contrat de cinq ans d’une valeur de 3 millions de livres sterling par an après impôts.

Tammy Abraham a terminé son déménagement à Rome

Il est entendu que Chelsea a inséré une clause de rachat de 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) dans l’accord qui commence à partir de juin 2023.

Confirmant la nouvelle, la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a déclaré : « Tammy sera toujours la bienvenue à Stamford Bridge comme l’une des nôtres. Nous avons tous apprécié de le voir progresser dans notre Académie et dans l’équipe première, et nous sommes reconnaissants pour sa contribution à nos succès aux niveaux senior et junior.

“Ses nombreux buts sous le maillot de Chelsea et, bien sûr, son rôle dans notre triomphe en Ligue des champions la saison dernière ne seront jamais oubliés. Je suis sûr que tous les supporters de Chelsea se joindront à moi pour souhaiter à Tammy une longue et fructueuse carrière.

Le joueur de 23 ans remplacera Edin Dzeko en tant qu’attaquant principal des Giallorossi après que l’attaquant bosniaque ait scellé un transfert à l’Inter Milan, un club également sans numéro 9 naturel après le transfert de Romelu Lukaku à Stamford Bridge.

Le retour de Lukaku dans l’ouest de Londres a effectivement scellé l’avenir d’Abraham, l’équipe de Premier League agissant rapidement pour le faire sortir du club

L’international anglais a connu un sort formidable avec l’homme de tête des Blues lors de la saison 2019/20 sous Frank Lampard.

Le retour de Lukaku à Chelsea a scellé le sort d’Abraham

Tuchel a rarement utilisé Abraham depuis sa nomination et le déménagement conviendra à toutes les parties

Cependant, les opportunités sont devenues de plus en plus limitées sous Thomas Tuchel, Kai Havertz étant souvent préféré comme un faux neuf et l’Allemand donnant la priorité à un mouvement pour Lukaku.

Les Roms ont tout mis en œuvre pour débarquer Abraham, qui à un moment donné semblait destiné à rester à Londres avec les Gunners et West Ham prêts à bouger.

En fait, l’attaquant a même admis être un grand fan du club en tant que garçon et idolâtré le légendaire attaquant Thierry Henry pendant ses tendres années à l’académie de Chelsea.

Alors qu’il était prêté à Bristol City pendant la saison 2016/17, Abraham a déclaré au Bristol Post: “Pour être honnête, j’étais un fan d’Arsenal,

Henry est le meilleur buteur d’Arsenal, a remporté la Premier League à deux reprises et a juste suinter la classe et était l’idole d’Abraham en grandissant

« Cela n’a fait aucune différence à Chelsea.

«Quand vous êtes jeune et que vous choisissez qui soutenir, si c’est une affaire de famille, c’est une affaire de famille. Heureusement pour moi, c’était une affaire de famille, donc ce n’était pas vraiment un problème à Chelsea.

Il a ajouté : « Quelqu’un que j’admirais était Thierry Henry. Ses variations de finition, son mouvement, sa façon de dribbler… quelqu’un comme ça a un impact clé sur moi.

“J’aimerais être aussi grand que lui et peut-être même mieux.”

Mourinho a rapidement remplacé Dzeko et a obtenu un nouveau numéro 9 pour Roma

Malgré ses liens étroits avec le nord de Londres, Abraham rejoindra l’ancien manager de Chelsea et Tottenham Jose Mourinho dans la capitale italienne dans l’espoir qu’il puisse obtenir un temps de jeu régulier et gagner un rappel des Trois Lions.

Le patron portugais a également signé Rui Patricio des Wolves, Ibanez, Bryan Reynolds et Stephen El Shaaarawy dans cette fenêtre alors qu’il cherche à améliorer la décevante septième place la dernière fois.