Tammy Abraham ajoutée à l’équipe d’Angleterre pour la pause internationale d’octobre

L’attaquant de la Roma Tammy Abraham a été ajouté à l’équipe d’Angleterre pour leurs prochains matchs contre Andorre et la Hongrie, rapporte David Ornstein de ..

Abraham ne devrait remplacer personne dans l’équipe et a été récompensé pour son excellent début de vie en Serie A sous la direction de Jose Mourinho.

Le joueur de 24 ans a marqué quatre buts et en a créé deux autres depuis son transfert de 40 millions d’euros de Chelsea cet été. Sa contribution la plus récente a été lors de la victoire 2-0 sur Empoli dimanche lorsque son effort est revenu à la barre pour Henrikh Mkhitaryan pour convertir le rebond.

Tammy Abraham appelée dans l’équipe d’Angleterre

Retour d’Abraham

C’est la première fois que l’entraîneur anglais Gareth Southgate choisit Abraham depuis novembre 2020. Ses sélections pour l’équipe nationale sont devenues rares après qu’il ait été progressivement exclu de la formation de Chelsea par Thomas Tuchel une fois arrivé au club la saison dernière.

Au total, il a disputé six matches avec l’équipe nationale, marquant un but – le dernier lors d’une victoire 7-0 contre le Monténégro en novembre 2019. Ses débuts ont eu lieu un an plus tôt lors d’un match nul 0-0 à domicile contre l’Allemagne.

Autres rapatriés

Un autre joueur à revenir dans le giron anglais – et un autre de Serie A – est le défenseur de l’AC Milan Fikayo Tomori.

L’arrière central a fait une apparition solitaire pour l’Angleterre, qui est venue en 2019 alors qu’il jouait régulièrement pour Chelsea sous Frank Lampard.

De plus, l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins revient, tout comme le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale, qui a été appelé tardivement dans l’équipe de l’Euro 2020 après que Dean Henderson est rentré chez lui blessé.

Les matchs de l’Angleterre

L’Angleterre joue ses septième et huitième matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 lors de cette pause internationale.

Ils se rendront en Andorre le samedi 9 octobre avec le coup d’envoi à 19h45, avant de retourner à Wembley pour accueillir la Hongrie le mardi 12 octobre avec la même heure de coup d’envoi.

La trêve internationale du mois prochain verra les Three Lions terminer leur campagne de qualification contre l’Albanie et Saint-Marin, même si la qualification pourrait déjà être bouclée d’ici là.

