Tammy Abraham devrait être à nouveau snobé par Thomas Tuchel et Sergio Aguero OUT pour la demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Man City

La FA Cup revient ce week-end et il y a deux matchs alléchants en demi-finale à régaler les yeux samedi et dimanche.

Tout d’abord, Chelsea de haut vol rencontre Manchester City à Wembley – et vous pouvez suivre toute l’action en direct sur talkSPORT.

Tuchel et Guardiola s’affrontent à nouveau ce samedi en demi-finale de la FA Cup

Les Bleus, galvanisés par Thomas Tuchel, sont au neuvième rang après avoir atteint leur première demi-finale de Ligue des champions en sept ans avec une défaite 2-1 contre Porto.

Les villes sont également dans une forme formidable et sont, remarquablement, toujours sur la bonne voie pour un quadruple, car elles ont également consolidé leur place dans les quatre derniers de la compétition d’élite européenne plus tôt cette semaine.

Avec les deux équipes sans doute les deux équipes les plus en forme de la Premier League, le match promet d’être une affaire intrigante – en particulier avec des joueurs incroyablement talentueux dans les deux XI.

Cependant, il y a quelques grands noms sur blessure et avant la pièce maîtresse de Wembley, sur talkSPORT.com, nous avons toutes les nouvelles de l’équipe …

Actualités de l’équipe de Chelsea

On s’attend à ce que Tammy Abraham soit exclue de l’équipe malgré sa pleine forme.

Le Sun affirme qu’il n’y a pas de place pour lui dans l’équipe de la journée de Thomas Tuchel, l’attaquant des Blues n’étant pas en vedette depuis le 20 février.

Andreas Christensen et Mateo Kovacic manqueront certainement la demi-finale de la FA Cup de Chelsea en raison d’une blessure.

Kovacic est sorti avec des ischio-jambiers et donc N’Golo Kante commencera probablement son deuxième match dans une semaine.

Kante a été contraint de commencer l’affrontement de la Ligue des champions mardi avec Porto après que des problèmes de tendon ischio-jambiers avec Kovacic aient été exclus, et le milieu de terrain français a produit une performance classique.

Kovacic fait face à un sort en marge qui a porté un coup dur à Tuchel

Maintenant, l’ancien homme de Leicester est prêt à repartir pour donner un gros coup de pouce à Chelsea, bien que le défenseur Christensen n’ait pas réussi à se débarrasser de son propre problème musculaire.

«Nous avons le feu vert pour N’Golo car nous avons eu trois jours entre les deux, ce qui pour lui fait une énorme différence», a déclaré Tuchel.

«Mateo est malheureusement toujours absent, se sent déjà mieux mais toujours absent et ne peut pas faire partie de l’équipe.

“Et aussi Andreas Christensen est absent et ne peut pas être dans l’équipe, c’est donc la situation.”

Tammy Abraham est tombé en disgrâce sous Tuchel et il n’est pas susceptible de figurer, avec Christian Pulisic, Kai Havertz et Mason Mount très probablement préférés comme les trois premiers.

Actualités de l’équipe Man City

Guardiola a confirmé que le buteur du record, Sergio Aguero, reste à l’écart avec un problème musculaire, mais n’a aucun autre problème de blessure.

L’Espagnol a déclaré qu’il jouerait sa meilleure équipe pour gagner le match contre les Bleus et que son XI pourrait donc ne pas être trop différent de l’équipe qui a battu Dortmund 2-1 en milieu de semaine pour passer aux demi-finales.

Joao Cancelo reviendra presque certainement à l’arrière-garde après s’être reposé en milieu de semaine, Oleksandr Zinchenko devant céder sa place sur le côté gauche.

Kevin De Bruyne compte neuf buts marqués lors des huit derniers matches de la FA Cup de son équipe et devrait à nouveau occuper la salle des machines avec Rodri et Ilkay Gundogan.

Raheem Sterling a été fréquemment mis au banc lors de matches récents en raison de la forme brillante de Phil Foden, qui ne mérite pas d’être rétrogradé.

Gabriel Jesus, quant à lui, espère avoir la confiance du public après avoir déjà marqué deux fois dans le tournoi de cette saison.

Aguero a été exclu de la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea

Samedi est GameDay sur talkSPORT et talkSPORT 2 et vous pouvez suivre la demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Man City en direct à partir de 16h30.