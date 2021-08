Tammy Abraham joue le rôle de Romelu Lukaku dans un jeu d’adieu potentiel au milieu des rumeurs de transfert, mais pas de Mason Mount

in

Chelsea affronte Villarreal en Super Coupe de l’UEFA, mais les fans devront attendre pour voir Romelu Lukaku en action.

Lukaku se rapproche d’un retour de 97,5 millions de livres sterling à Stamford Bridge et Thomas Tuchel a laissé tomber son plus gros indice à ce jour qu’il a hâte de travailler avec le Belge.

GETTY

Lukaku ne représentera pas Chelsea mercredi soir

Tuchel a déclaré à Sky Sports : « Il aime jouer dos au but, qui aime tenir les ballons, pour créer un espace pour respirer pour Kai Havertz, pour Timo Werner, pour Christian Pulisic, qui aime jouer autour de lui.

« C’est le genre de profil que nous n’avons pas dans notre équipe en ce moment et que nous recherchons. S’il est possible de le signer, nous essaierons de le signer, s’il n’est pas possible de signer un joueur, nous trouverons d’autres solutions.

Lukaku ne fait pas partie de l’effectif de la journée mais la finale est potentiellement l’occasion pour les supporters des Blues de dire au revoir à l’un de leurs attaquants actuels.

Tammy Abraham semble sur le point de mettre fin à son association de 17 ans avec le club, la Roma étant apparemment en tête de la course pour le signer. Arsenal a également été fortement lié au joueur de 23 ans.

.

Ce pourrait être le match d’adieu pour Abraham

Il a été inclus dans la liste des 24 hommes pour se rendre à Windsor Park et on pense que cela pourrait être le départ d’Abraham.

Chelsea devrait remporter ce match mais il se méfiera d’une équipe de Villarreal qui a battu Arsenal en demi-finale de la Ligue Europa avant de prendre le dessus sur Manchester United en finale.

L’ancien patron des Gunners, Unai Emery, qui a également battu Liverpool en finale de la Ligue Europa lorsqu’il était à la tête de Séville en 2016, a organisé ce triomphe inattendu. Cependant, il n’a eu aucune réponse pour Chelsea lors de la finale de la Ligue Europa 2019 alors que son équipe d’Arsenal a été blitzée 4-1 à Bakou.

Chelsea ferait bien d’employer la formation 3-4-2-1 que Thomas Tuchel utilise principalement depuis sa prise de fonction. Cela leur a très bien servi lorsqu’ils ont battu Manchester City en finale de la Ligue des champions.

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

Chelsea joue dans ce match en raison de sa victoire en Ligue des champions de la saison dernière

Des gens comme Mason Mount, Jorginho, Reece James, Ben Chilwell et Cesar Azpilicueta sont en lice après leurs pauses prolongées après avoir atteint les dernières étapes de l’Euro 2020, mais Tuchel dit qu’ils ne sont pas assez en forme pour jouer 90 minutes.

Cependant, James et Chilwell pourraient tous les deux commencer car aucun des deux n’a figuré en bonne place dans la campagne d’Angleterre et pourrait donc être plus frais que les autres.

Timo Werner sera vidé si Tuchel donne le feu vert à Abraham car c’est sans doute sa dernière chance de prouver qu’il peut mener la ligne par lui-même.

À quoi devrait ressembler Chelsea en Super Coupe de l’UEFA…

Cela pourrait être la dernière apparition d’Abraham pour Chelsea

JOUER AU SÉLECTEUR talkSPORT

C’est de retour et juste à temps pour la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir