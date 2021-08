Tammy Abraham visée par la Roma de José Mourinho

in

Tammy Abraham est devenue une cible potentielle pour la Roma en remplacement d’Edin Dzeko, lié à l’Inter Milan, selon Gianluca Di Marzio. L’attaquant de Chelsea a été prévenu d’un départ du club avec plusieurs clubs cherchant à signer le joueur de 23 ans.

La Roma envisage Tammy Abraham pour remplacer Edin Dzeko

Giallorossi souhaite ajouter l’homme de Chelsea en remplacement de l’attaquant bosniaque

La Roma est entrée dans la course pour recruter l’attaquante de Chelsea Tammy Abraham. I Giallorossi souhaite ajouter un attaquant cet été pour remplacer Edin Dzeko, qui se dirige vers l’Inter Milan. La Roma n’est pas la seule équipe à chercher à recruter le joueur de 23 ans avec l’Atalanta et Arsenal également en course pour recruter l’attaquant.

L’avenir de Tammy Abraham à Chelsea est incertain cette saison. L’attaquant aurait été l’un des joueurs liés à un départ du club. Abraham avait fait son entrée dans la formation de départ au cours de la saison 2019/20, suite à la nomination de Frank Lampard et avait terminé la saison 2019/20 en tant que meilleur buteur du club.

Mais le départ de Lampard la saison dernière a vu Abraham tomber dans la hiérarchie. Le nouveau manager, Thomas Tuchel, a choisi de jouer Kai Havertz et Oliver Giroud devant l’Anglais. Le retour imminent de Romelu Lukaku verra également probablement l’attaquant poussé plus loin dans la hiérarchie. Malgré ses apparitions inconstantes, l’attaquant a réussi 30 buts en 82 apparitions avec les Bleus.

Options alternatives pour les Roms

Tammy Abraham n’est pas la seule option pour Giallorossi pour remplacer Edin Dzeko. Les Roms ont également identifié Mauro Icardi et Alexander Isak comme des alternatives possibles pour l’Anglais. Icardi a passé un moment impressionnant en Serie A avec l’Inter Milan avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019, mais l’Argentin n’a pas été à la hauteur de son potentiel dans l’équipe française étoilée. L’arrivée apparente de Lionel Messi a également vu le PSG chercher à se débarrasser de certains de ses joueurs existants.

Alexander Isak est un joueur régulier de la Real Sociedad depuis qu’il a rejoint le club en 2019. L’international suédois a également fait une belle performance lors de l’Euro 2020. Dusan Vlahic est une autre alternative que la Roma surveille. Mais les prix élevés de la Fiorentina auraient rendu l’accord peu probable pour Giallorossi.

Photo principale

Intégrer à partir de .