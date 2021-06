Tammy Beaumont et Nat Sciver propulsent l’Angleterre vers la victoire de l’ODI sur l’Inde

in

Beaumont a terminé avec 87 pas, avec Sciver 72 pas, alors que l’Angleterre poursuivait un objectif de 202 avec 91 balles restantes.

Entre eux, la paire a mis 119 pour le troisième guichet, partageant 22 limites et une à six pour mettre les méthodes indiennes les plus prudentes dans l’ombre.

Après avoir choisi d’envoyer l’Inde, la capitaine anglaise Heather Knight a vu ses quilleurs d’ouverture prendre le contrôle du jeu de puissance à 10, dont les touristes ont réussi un modeste 27 pour deux.

Le premier guichet à tomber était le prodige de 17 ans Shafali Verma, fraîchement sorti d’une performance de joueur du match lors du match test de la semaine dernière.

Après avoir excellé avec 159 points en deux coups contre la balle rouge, elle n’en a réussi que 15 avant que Katherine Brunt ne la rattrape dans les deux esprits avec une livraison en hausse, frappant Anya Shrubsole. Shrubsole s’est ensuite emparé d’un premier cuir chevelu, renversant le moignon de Smriti Mandhana.

Cela a amené Mithali Raj au pli et elle a commencé ses longues manches de base, un effort mesuré mais sans ambition. Il y avait des stands sains avec Punam Raut (56 en 94 balles) et Deepti Sharma (65 en 85), mais rien n’a jamais menacé de faire échouer les plans de l’Angleterre.

Tandis que Raj continuait prudemment, Kate Cross avait permis à Raut de récupérer un disque ébréché pour 32 et le retour de Shrubsole a effectué le tombé sur Sharma lbw pour 30.

Raj avait commencé à accélérer brusquement mais a été arrêté dans son élan à la 46e lorsque Sophie Ecclestone en a glissé un avec le bras et a fait tomber le haut. Elle avait déjà éliminé Harmanpreet Kaur et ajouté plus tard Pooja Vastrakar pour terminer avec des chiffres de trois pour 40.

La poursuite était une affaire à sens unique, Beaumont et Sciver montrant leur gamme alors qu’ils se précipitaient vers la victoire.

Lauren Winfield-Hill a raté le plaisir à son retour au match d’ouverture, faisant passer Jhulan Goswami au gardien pour 16, avant que Knight ne soit renversé par une beauté d’Ekta Bisht.

Rapports supplémentaires par PA.