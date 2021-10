Tammy Bruce: l’administrateur de Biden ne s’attendait pas à ce genre de réaction contre les mandats de vaccin

La contributrice de Fox News, Tammy Bruce, a déclaré lundi à « The Faulkner Focus » que le président Biden ne « s’attendait pas » à ce que les Américains repoussent le mandat des vaccins.

DES CENTAINES DE TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DU MICHIGAN ARRÊTENT APRÈS AVOIR REFUSÉ LE VACCIN CONTRE LA COVID-19

TAMMY BRUCE : Quelqu’un a verrouillé cette porte et continue de nous lancer des trucs pour nous garder au sol. Le peuple américain l’a vu maintenant aussi et il le reconnaît. Ils voient ce qui se passe. Il semble y avoir une présomption de l’administration Biden que le peuple américain se repliera, que nous céderons. Ils n’avaient pas prévu que nous ne voulions pas être contraints.

Cette nation a été fondée sur le fait de ne pas vouloir être obligé de faire des choses et de vouloir une véritable représentation. C’est dans notre ADN Nous n’allons pas simplement refuser quelque chose pour le plaisir. Mais, nous devons être convaincus et persuadés de faire certaines choses. Ce que l’administration Biden fait, pour une raison quelconque, choisit d’abord de nous forcer, de nous coincer dans quelque chose et cela, bien sûr, a un contrecoup. Je pense qu’ils s’attendaient à ce que les gens ne quittent pas leur emploi ou ne disent pas non. Et, bien sûr, nous le voyons partout.

