Tammy Ly de BiP se sent “vaincue” par des fans qui ne l’accepteront pas

Le drame du Bachelor in Paradise de cette saison atteint des sommets, et tout le monde ne le gère pas aussi bien qu’il le voudrait.

Le mercredi sept. 8, acteur actuel Tammy ly s’est adressée à Twitter pour exprimer sa frustration apparente face à la réaction des fans à ses scènes. Après avoir commencé un triangle amoureux la semaine dernière avec des ennemis Aaron Clancy et Thomas Jacob, Tammy a choisi de poursuivre les choses avec Thomas, seulement pour le voir accepter un rendez-vous avec Becca kufrine sur l’épisode d’hier soir.

“Je me sens tellement vaincue”, a écrit Tammy. “Je commence à penser que j’essaie de me faire accepter par un public qui n’a jamais été bon pour moi au départ.”

Cela faisait suite à Tammy qui avait publié un certain nombre de messages angoissés sur les réseaux sociaux la veille, juste après que les fans l’aient regardée brailler sur la plage à propos de Thomas passant du temps avec Becca.

“C’était la plus vulnérable que j’aie jamais été”, a-t-elle tweeté mardi 7 septembre. 7. “Et tout est diffusé. Je n’ai pas besoin que vous me disiez ‘c’est ce que vous obtenez’ et ‘karmas ab **.’ Laisse moi seul.”