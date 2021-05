Tamron Hall dit qu’Al Roker était le héros dont elle avait besoin lorsque son fils a eu une urgence médicale ⋆ .

*Salle Tamron est sur le point d’ouvrir l’épisode de vendredi du «Tamron Hall Show» à propos du moment où elle a dû appeler son ancien coanimateur Today Al Roker dans une «panique» parce que son fils de 2 ans Moïse eu une urgence.

«Mon fils Moïse a été opéré il y a quelques mois et j’étais paniqué. Je ne savais pas quoi faire », a révélé Hall.

«J’ai appelé Al Roker et j’ai dit: ‘Al, j’ai besoin de votre aide.’ En quelques secondes, j’ai rencontré le médecin, je suis au centre de chirurgie et tout s’est bien passé au-delà de ce à quoi je pouvais m’attendre », a déclaré Hall.

«C’est ce que cet homme apporte à ma vie!» dit-elle de Roker.

«Êtes-vous si gentil avec tout le monde?» Elle a demandé à Roker qui a répondu en plaisantant: «Je ne connais pas tout le monde donc je ne sais pas que je suis si génial avec tout le monde, mais j’essaie d’aider!»

Hall a d’abord parlé de l’opération dans un post Instagram en avril, mais n’a révélé aucun détail à ce sujet.

«Après une opération d’une heure, il va très bien. Dieu merci!” elle a écrit. «La semaine dernière a été difficile pour nous, mais regarder l’équipe pédiatrique soigner Moïse et tant d’autres enfants précieux était le meilleur remède pour apaiser nos craintes.

Moïse donne le visage de «Shady Baby» en lisant @kaaviajames Shady Baby! Aujourd’hui, @gabunion @dwyanewade s’arrête @tamronhallshow pour ce que je sais que ce sera une excellente conversation. Ne le manquez pas. pic.twitter.com/KqtsP11YHa – Tamron Hall (@tamronhall) 20 mai 2021

Hall partage son fils Moïse avec son mari Steven Greener, et il a d’abord décidé de garder sa grossesse secrète parce qu’elle était «à haut risque».

«J’étais à haut risque, non seulement à cause de mon âge, mais il y avait aussi d’autres facteurs médicaux», a déclaré Hall à PEOPLE. Elle a récemment été critiquée après que le Dr. Ian Smith de la télévision “The Doctors” l’a appelée pour ne pas avoir d’experts noirs dans son émission parce qu’elle ne veut pas que les Blancs la considèrent comme une “émission noire”.

Dans une récente interview à la radio pour promouvoir son nouveau livre «Fast Burn», le Dr Brown a déclaré: «Il y a une émission-débat avec un animateur afro-américain, avec un producteur exécutif afro-américain, qui a dit aux publicistes: présentez-nous vos clients noirs. Nous ne sommes pas un spectacle noir. Présentez-nous vos clients blancs. Nous ne voulons pas être considérés comme une émission noire. ”

Il a poursuivi: «Cependant, cette émission continuera à attirer des experts noirs lorsqu’ils font quelque chose de salace, lorsqu’ils font la une des journaux pour avoir fait quelque chose de mal. Ensuite, ils amèneront les Noirs à en parler.

Mais ils ne nous amèneront pas à parler de COVID, à parler d’éducation, à parler de droit, quand nous pouvons paraître professionnels et [like] experts.” Il a ajouté plus tard, “[F]ou quelqu’un à dire aux gens… «ne nous présentez pas vos clients noirs. Présentez-nous vos clients blancs parce que nous ne sommes pas une émission noire. C’est dégoûtant de dire cette année et les gens devraient en être tenus responsables. »

Lorsque l’animateur de radio a demandé: «Est-ce une elle? Était-elle auparavant sur le câble, puis a déménagé à NBC et est ensuite passée à sa propre émission avec son nom dessus? ” Ian acquiesça.

“Très bien, bien Tamron Hall vous l’avez entendu”, a déclaré l’animateur.

En savoir plus sur le Dr Ian Brown sur la bouffonnerie de Hall via l’interview complète ci-dessous: