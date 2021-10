Tamron Hall s’habille en Cardi B enceinte pour Halloween

Tamron Hall a fait tapis pour Halloween 2021.

L’animateur de talk-show, 51 ans, est entré dans l’esprit effrayant vendredi en se déguisant non pas en un, mais en deux moments majeurs de la culture pop.

Son premier costume était un hommage à Cardi B, qui a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant aux BET Awards 2021 en juin en arborant un body découpé étincelant de Dolce & Gabbana.

Hall a enfilé une prothèse de bébé avec la même découpe recouverte de maille que Cardi, ainsi qu’une longue perruque droite noire de jais pour compléter le look.

Elle a même secoué une manucure exagérée dans le style signature du célèbre rappeur.

L’invité de Hall’s « Help Me Tamron! » Le segment de l’épisode de vendredi était l’experte en garde d’enfants Nanny Connie Simpson, qui a répondu aux questions des parents sur les crises de colère des tout-petits – faisant en sorte que sa maternité ait l’air bien sur le thème.

Poursuivant son hommage aux mamans emblématiques, Hall s’est également déguisée en nouvelle mère Naomi Campbell, portant le célèbre look du mannequin du défilé Vivienne Westwood de 1993, où elle est tombée à cause de ses talons plateforme surdimensionnés.

D’autres célébrités entrent également dans l’esprit d’Halloween avant les vacances de dimanche, avec Kourtney Kardashian et Travis Barker se faisant passer pour Sid Vicious et Nancy Spungen, Kendall Jenner canalisant une mariée cadavre vêtue de lingerie, Megan Thee Stallion cosplayant Pinhead de « Hellraiser » et plus encore.