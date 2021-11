Tamyra Mensah-Stock, première médaillée d’or olympique de lutte féminine noire, remporte le prix du « patriote le plus précieux »

Le 3 août 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 retardés, Tamyra Mensah-Stock est devenue la première femme noire à remporter la médaille d’or en lutte libre féminine.

Et bien que ses réalisations athlétiques couronnent sans aucun doute sa soudaine augmentation de popularité, c’est en fait sa démonstration ultérieure de patriotisme qui lui a valu le statut « viral » – et lui a valu le titre de MVP de Fox Nation de l’année : le patriote le plus précieux.

« On m’a appris à aimer mon pays », a déclaré Mensah-Stock lors de la réception du prix lors de la cérémonie des Patriot Awards de Fox Nation au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, mercredi soir.

Combattant à travers les larmes, elle a attribué à sa foi, à sa famille et à ses amis d’être là où elle est aujourd’hui.

MÉDAILLE D’OR OLYMPIQUE TAMYRA MENSAH-STOCK SUR LA REPRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE USA : « C’EST LÀ O JE SUIS NÉ ET J’AI ÉLEVÉ »

La troisième édition des Patriot Awards, animée par le co-animateur de « Fox & Friends Weekend » et vétéran de la guerre en Irak et en Afghanistan, Pete Hegseth, a présenté et récompensé les meilleurs patriotes américains, notamment des vétérans militaires, des premiers intervenants et d’autres héros inspirants comme Mensah-Stock.

La remise du prix à Mensah-Stock était Laura Ingraham de Fox News, qui a noté que l’olympienne « dégage une attitude positive et contagieuse » et utilise sa plateforme « pour partager son amour ».

« Vous avez inspiré tant de gens simplement par votre amour du pays », a déclaré Ingraham après lui avoir remis le prix MVP de cette année.

FOX NATION OFFRE UN ABONNEMENT GRATUIT AUX PREMIERS RÉPONDANTS, UN NOUVEAU CONTENU HONORANT LES HÉROS DE L’AMÉRIQUE

La démonstration rafraîchissante de patriotisme de Mensah-Stock en août a constitué un contraste frappant avec de nombreux collègues olympiens qui ont utilisé les Jeux comme plate-forme pour exprimer leurs griefs contre les États-Unis.

Après sa victoire à Tokyo, Mensah-Stock, au contraire, a drapé le drapeau américain sur ses épaules, déclarant désormais : « J’adore représenter les États-Unis, j’adore vivre là-bas, j’adore ça, et je suis tellement représente les États-Unis ! »

« En regardant cette interview d’après-match, je n’ai jamais ressenti autant de fierté », a déclaré la sœur de Tamyra, Tarkyia Mensah, à Fox Nation. « Un patriote est quelqu’un qui soutient son pays et le défend le moment venu – c’est une patriote. »

