Kylie Jennerles amis de ne sont pas trop ravis de Tana MongeauL’obsession apparente de Kylie pour la fille de 3 ans de Kylie Stormi. Mais Tana semble penser que la critique est exagérée.

Le YouTuber de 23 ans a été vu lors d’un récent événement avec Ethan cutkosky, lorsque les fans ont remarqué que l’écran de verrouillage de son téléphone semblait terriblement familier. Le fond d’écran du téléphone de Tana était une image de Stormi englouti dans un bain moussant. « Cette photo me rend heureuse », a écrit maman Kylie en mars 2020 tout en révélant l’adorable cliché.

Plus d’un an plus tard, la meilleure amie de Kylie Stassie Karanikolaou semblait confus quant à la raison pour laquelle Tana utilisait la photo sur son téléphone. « Bizarre », a-t-elle commenté sur une page de fans cette semaine. Copain Victoria Villarroel a également sonné et a noté que c’était « très » étrange.

Maintenant, Tana explique comment elle en est venue à utiliser la photo de l’heure du bain de Stormi comme écran de verrouillage.

Son directeur, David Weintraub, a fourni une déclaration à E! Des nouvelles du vlogger. « C’est un mème viral amusant », a déclaré Tana. « Mes amis et moi l’avons tous fait. Les gens prennent les choses trop au sérieux – la preuve que je peux juste exister et être annulé. »