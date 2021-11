Taneira nomme Shalini Gupta au poste de directeur général, marketing, catégorie, design et chaîne d’approvisionnement

Elle a occupé de nombreux postes de direction dans l’entreprise

Taneira, la marque de vêtements ethniques pour femmes de Titan, la société du groupe Tata, a annoncé la nomination de Shalini Gupta au poste de directeur général – marketing, catégorie, design et chaîne d’approvisionnement. Gupta ouvrira la voie pour atteindre l’ambitieux objectif de croissance fixé pour l’exercice 23 par la marque en renforçant la proposition de valeur de la marque, a déclaré la société dans un communiqué.

Ancien élève du Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) du SVKM, Gupta est associé à Titan depuis près de deux décennies. Elle a occupé de nombreux postes de direction au sein de l’entreprise, notamment en tant que responsable du marketing pour les montres Sonata, chef d’entreprise d’Helios et de marques sous licence dans la division montres de l’entreprise, puis directrice du marketing pour Titan Eye Plus, l’activité lunettes de l’entreprise.

Selon l’entreprise, Taneira a été lancée en 2017 pour innover dans la catégorie des vêtements ethniques pour femmes, qui est encore largement inorganisée, grâce à des conceptions différenciées de plus de 65 clusters en Inde à une très haute qualité et une expérience de vente au détail inégalée. L’entreprise a commencé avec le lancement des saris et s’est progressivement étendue aux lehengas de fête et de mariée, aux vêtements, aux chemisiers de prêt-à-porter, aux salwar et aux kurtas, aux étoles et aux dupattas.

« Au cours des dernières années, Taneira a réuni les meilleurs tissages indiens sous un même toit pour les femmes indiennes progressistes et a également soutenu la communauté des tisserands de tout le pays. La marque a conquis le cœur de nombreux clients en peu de temps et est désormais prête à se développer de manière exponentielle. J’ai hâte de jouer un rôle pour faire de Taneira la marque de vêtements ethniques pour femmes la plus appréciée en Inde », a déclaré Gupta dans son nouveau rôle.

