Tanger enregistre un bénéfice au premier trimestre alors que les tendances du trafic s’améliorent – WWD

Tanger Factory Outlet Centers Inc., qui a vu son trafic augmenter et ses loyers se normaliser, a déclaré un bénéfice net au premier trimestre de 3,9 millions de dollars, ou 0,04 $ par action ordinaire, comparativement à une perte nette de 27,4 millions de dollars, ou 0,30 $ par action, au période de l’année.

La période de l’exercice précédent a été touchée par une charge de dépréciation hors trésorerie de 45,7 millions de dollars, ou 0,47 $ par action.

Le total des revenus, y compris les loyers, la gestion, la location et les autres services, s’est élevé à 100,7 millions de dollars pour le premier trimestre terminé le 31 mars, comparativement à 111,6 millions de dollars à la même période de l’année précédente.

«Nous sommes heureux que le trafic vers nos centres nationaux en plein air ait atteint 97% des niveaux de 2019 au cours du premier trimestre de 2021 et dépassé les niveaux de 2019 en avril. Ces bons résultats reflètent clairement l’attrait de nos centres, leurs emplacements de marché dominants et la proposition de valeur que nous offrons à nos partenaires détaillants et acheteurs », a déclaré mercredi Stephen Yalof, président et chef de la direction.

Tanger exploite 36 centres de vente en plein air haut de gamme, que de nombreuses personnes jugeraient plus sûrs de faire leurs achats pendant la pandémie, par rapport aux centres commerciaux fermés. La plupart des centres de Tanger sont à proximité de destinations de vacances et dans des zones où les familles ont des résidences secondaires, notamment Riverhead, New York, près des Hamptons, et Daytona Beach, en Floride.

Yalof a rejoint Tanger en avril 2020 en tant que président et chef de l’exploitation après avoir occupé le poste de président de Simon Premium Outlets, et est devenu PDG de Tanger le 1er janvier. À son ordre du jour: apporter une plus grande dimension numérique à l’entreprise avec plus de produits disponibles en ligne; offrant des catégories qui n’étaient pas vendues auparavant dans les centres Tanger, et prolongeant le «temps de séjour» des acheteurs afin qu’ils achètent plus. Il a embauché des consultants pour se superposer à un niveau «élevé» de points de vente, y compris des marques natives numériques ainsi que davantage de produits alimentaires et de boissons, dans certaines propriétés de Tanger, et est passé à une culture de location et de marketing local, à partir de l’approche centralisée antérieure.

Récemment, Lululemon, Vineyard Vines et Tory Burch ont commencé comme pop-ups et sont passés à des baux à long terme. Les marques Gap Inc.; PVH Corp. – propriétaire de Calvin Klein et Tommy Hilfiger; Ascena Retail Group; Under Armour Inc .; American Eagle Outfitters Inc .; Nike Inc .; Tapestry Inc. – propriétaire de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman; Carter’s; Hanesbrands Inc. et Capri Holdings Ltd. – propriétaire de Michael Kors, Jimmy Choo et Versace – sont les 10 principaux locataires de Tanger.

Comme indiqué la semaine dernière, Fillogic, une plate-forme logistique de démarrage basée à New York, a ouvert un «centre de micro-distribution technologique» au centre commercial Tanger’s Deer Park à New York. Des hubs Fillogic supplémentaires pourraient bientôt être vus dans d’autres centres Tanger à travers le pays. Fillogic propose la livraison le jour même pour les résidents locaux, la livraison depuis le magasin, le stockage et l’expédition des commandes directes aux consommateurs, l’expédition internationale et le regroupement des expéditions dans des camions pour économiser du temps et de l’argent pour les détaillants.

«Au fur et à mesure que nous faisons évoluer les stratégies de base de Tanger – la location, les opérations et le marketing de nos centres commerciaux – nous donnons le pouvoir à notre équipe alors que nous reconstruisons le taux d’occupation, stimulons le crédit-bail et organisons notre mix de locataires pour maximiser la fréquence des acheteurs et le temps de séjour et attirer de nouveaux acheteurs à Tanger. centres commerciaux », a déclaré Yalof. «Nous accélérons également nos efforts de transformation numérique pour rencontrer le client là où il se trouve, et nos points de vente continuent de démontrer leur importance en tant que composante vitale d’une stratégie omnicanale.

«Au-delà de toutes ces initiatives passionnantes, nous restons déterminés à maintenir un bilan solide. Au cours du premier trimestre de 2021, nous avons généré de manière opportuniste un produit net de près de 130 millions de dollars provenant de l’émission de capitaux propres et, depuis le début de l’année, nous avons réduit la dette de 175 millions de dollars, créant une flexibilité financière supplémentaire. Au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces initiatives opérationnelles et de croissance créera une valeur à long terme pour les actionnaires », a-t-il ajouté.

Dans les autres résultats du premier trimestre, les fonds provenant des opérations disponibles pour les actionnaires ordinaires se sont élevés à 0,38 $ par action, ou 38,2 millions de dollars, comparativement à 0,50 $ par action, ou 48,7 millions de dollars, pour la période de l’exercice précédent.

Les fonds de base provenant des opérations disponibles pour les actionnaires ordinaires se sont élevés à 0,40 $ par action, ou 40,6 millions de dollars, comparativement à 0,50 $ par action, ou 48,7 millions de dollars, pour la période de l’exercice précédent. Les FFO de base pour le premier trimestre de 2021 excluent les frais généraux et administratifs de 2,4 millions de dollars, ou 0,02 $ par action, pour les coûts de rémunération liés à un régime de retraite volontaire et les autres frais de départ des dirigeants, que la société ne considère pas comme représentatifs de sa performance opérationnelle continue.

Le taux d’occupation du portefeuille consolidé était de 91,7% au 31 mars, contre 91,9% au 31 décembre et 94,3% au 31 mars 2020, a indiqué la société.

Le bénéfice d’exploitation net du même centre pour le portefeuille consolidé a diminué pour s’établir à 65 millions de dollars, comparativement à 70,7 millions de dollars l’année précédente.

Tanger a récupéré environ 61000 pieds carrés dans son portefeuille consolidé au cours du premier trimestre en raison de faillites et d’autres restructurations de détaillants, comparativement à environ 332000 pieds carrés au premier trimestre de 2020.

La société estime que pour l’année se terminant le 31 décembre 2021, le bénéfice net par action diluée variera de 0,13 USD à 0,23 USD et les fonds provenant des opérations par action diluée se situeront entre 1,31 USD et 1,41 USD. Les fonds de base provenant des opérations varieront de 1,47 $ à 1,57 $ par action.