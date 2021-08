Tanger Outlets annonce des résultats supérieurs aux attentes – WWD

Tanger Factory Outlet Centers Inc., continuant de remanier sa composition de locataires, d’offrir de nouvelles expériences aux visiteurs et de voir le trafic d’acheteurs augmenter, a déclaré un bénéfice net de 2,3 millions de dollars, ou 2 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin par rapport à une perte nette de 22,9 millions de dollars, 25 cents par action, au cours de la période de l’année dernière.

L’année en cours comprend une perte sur l’extinction anticipée de la dette de 14 millions de dollars, ou 13 cents par action. La période de l’année précédente a été fortement touchée par la pandémie de COVID-19 et comprenait une charge hors trésorerie de 3,1 millions de dollars, ou 3 cents par action, liée à la part de la société d’une dépréciation non monétaire d’un actif dans sa coentreprise canadienne.

Les fonds provenant de l’exploitation, ou FFO, disponibles pour les actionnaires ordinaires étaient de 30 cents par action, ou 32,4 millions de dollars, contre 10 cents par action, ou 10 millions de dollars, au cours de la période de l’année précédente.

Les fonds de base provenant des opérations disponibles pour les actionnaires ordinaires étaient de 43 cents par action, ou 46,3 millions de dollars, comparativement à 10 cents par action, ou 10 millions de dollars, pour la période de l’année précédente. Les fonds d’exploitation de base pour le deuxième trimestre 2021 excluent la perte sur l’extinction anticipée de la dette, que la société ne considère pas comme indicative de ses performances opérationnelles en cours.

“Nos efforts pour engager le consommateur en organisant un mélange de marques plus haut de gamme, en créant un sentiment d’appartenance et en créant des opportunités pour des sorties expérientielles plus personnalisées, de bout en bout, commencent à porter leurs fruits”, a déclaré Stephen Yalof, président et chef directeur général de Tanger, qui possède ou détient une participation dans 36 centres de marques haut de gamme à ciel ouvert.

« Le trafic vers nos centres nationaux en plein air au cours du deuxième trimestre a dépassé la même période de 2019 », a déclaré Yalof. « Le portefeuille consolidé des ventes des locataires sur 12 mois s’élevait à 424 $ par pied carré, soit une augmentation de plus de 7 % par rapport à la période comparable de 2019.

« Poussés par ces tendances, les résultats de nos opérations commerciales ont dépassé nos attentes et ont entraîné des loyers variables et autres revenus plus élevés », a ajouté Yalof. « Nous sommes encouragés par le fait que ces mesures d’exploitation ont suscité l’intérêt de détaillants ambitieux et d’utilisations non traditionnelles. Nous avons l’intention d’adopter une approche intentionnelle de la location, en concluant aujourd’hui les bonnes affaires qui créeront de la valeur pour toutes nos parties prenantes demain. J’ai la plus grande confiance dans notre stratégie et les perspectives à long terme de notre entreprise.

Depuis le début de l’année, le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires était de 6 cents par action, ou 6,2 millions de dollars, contre une perte nette de 54 cents par action, ou 50,3 millions de dollars pour la période de l’année précédente.

Les FFO disponibles pour les actionnaires ordinaires étaient de 68 cents par action, ou 70,6 millions de dollars, contre 60 cents par action, ou 58,8 millions de dollars, pour la période de l’année précédente.

Les FFO de base disponibles pour les actionnaires ordinaires étaient de 84 cents par action, ou 86,9 millions de dollars, contre 60 cents par action, ou 58,8 millions de dollars, pour la période de l’année précédente. Les FFO de base pour le premier semestre 2021 excluent la perte sur l’extinction anticipée de la dette discutée ci-dessus et les frais généraux et administratifs de 2,4 millions de dollars, ou 2 cents par action, pour les coûts de rémunération liés à un régime de retraite volontaire et d’autres indemnités de départ des cadres, à la fois dont la société ne considère pas comme indicative de sa performance opérationnelle continue.

Tanger a déclaré que le taux d’occupation de son portefeuille consolidé était de 93% au 30 juin, contre 91,7% au 31 mars et 93,8% au 30 juin.

Sur une base comparable, les ventes moyennes des locataires ont augmenté de 5,5 % par rapport aux 12 derniers mois clos le 30 juin 2019

Le résultat opérationnel net du même centre a augmenté à 69,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, contre 37 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020.

Tanger a récupéré environ 80 000 pieds carrés au sein de son portefeuille consolidé au cours du premier semestre 2021 liés à des faillites et des restructurations d’enseignes par des détaillants, dont 19 000 pieds carrés au deuxième trimestre, comparativement à environ 380 000 pieds carrés au cours du premier semestre 2020, dont 48 000 pieds carrés au cours du deuxième trimestre.