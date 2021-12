Tangerine Dream annonce sa tournée Virgin To The Quantum Years 2022

Pionniers allemands du prog électronique Rêve de mandarine ont annoncé qu’ils sortiraient leur tout nouvel album studio, Raum, via Kscope le 25 février. Dans le même temps, le groupe a annoncé une série de dates de tournée au Royaume-Uni, leur tournée « From Virgin To The Quantum Years » pour mars 2022.

Le Raum de sept pistes, qui s’ouvre avec le « In 256 Zeichen » de 17 minutes, est le deuxième album studio que la formation actuelle de Tangerine Dream composée de Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane et Paul Frick a enregistré depuis le décès du fondateur Edgar Froese en 2015.

L’influence de Tangerine Dream sur le développement de la musique électronique a été énorme, avec un vaste catalogue de sorties d’albums, de performances live révolutionnaires et de bandes originales de films. Froese a fondé le collectif en 1967 et était le seul membre constant du groupe, qui a fait ses débuts d’enregistrement deux ans plus tard avec Méditation électronique, durant leurs années sur le label Pink.

Tangerine Dream et Froese ont continué à être prolifiques au cours des dernières années, avec plus de 100 albums à leur actif. De plus, il a enregistré une grande quantité de matériel sous son propre nom, à partir d’Aqua de 1974. Le groupe était également très connu pour ses bandes originales de films, y compris la partition du film révolutionnaire de Tom Cruise, Risky Business de 1983.

« Avec un profond respect pour le son des cinq décennies précédentes, ce disque continue dans la voie en constante évolution de Tangerine Dream », a déclaré la formation actuelle du groupe.

Raum sera disponible sous forme de CD, gatefold double LP et numériquement.

Tangerine Dream jouera les dates de la tournée From Virgin to the Quantum Years en mars 2022 :

2 mars : Belfast Limelight 1

3 mars : Dublin Liberty Hall

5 mars : Théâtre RNCM de Manchester

6 mars : salles de réunion d’Édimbourg

7 mars : Glasgow Saint Luke’s

9 mars : Newcastle Upon Tyne Riverside Newcastle

10 mars : Liverpool Grand Central

11 mars : Cathédrale de Coventry

12 mars : Cambridge Corn Exchange

13 mars : Hôtel de ville de Birmingham

15 mars : Leeds Brudenell Social Club

16 mars : Bristol Trinity Centre

17 mars : Exeter Phoenix

18 mars : Roundhouse de Londres

19 mars : Great Yarmouth HRH Prog XII

21 mars : salles des machines de Southampton

23 mars : Brighton Chalk

25 mars Amsterdam Q-Factory

19 août : Neuberinhaus Reichenbach Artrock Festival X