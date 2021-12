Tangerine Dream sur le rebond avec un album live | uDécouvrir

Lorsque Rêve de mandarine ont sorti leur premier album live, Ricochet, vers la fin de 1975, les stimulateurs progressifs allemands profitaient du succès de deux sorties en studio qui ont façonné leur carrière au cours des 18 derniers mois environ, Phèdre et Rubycon. C’était le moment idéal à la fois pour permettre à leurs fans de revivre l’expérience de voir le groupe en concert et pour envoyer aux nouveaux arrivants un message sur leur pouvoir en tant qu’unité de performance.

L’album est entré dans les charts britanniques le 20 décembre de cette année-là, et bien que (comme de nombreux albums live) il ait été un vendeur plus modeste que ses prédécesseurs, il a été chaleureusement accueilli par l’armée d’adeptes de Tangerine Dream. Il a fait ses débuts à sa position de pointe de n ° 40, au cours d’une semaine au cours de laquelle les artistes faciles à écouter ont dominé le marché britannique, avec les 40 plus grands succès de Perry Como au n ° 1 et les 40 Golden Greats de Jim Reeves au n ° 3, séparés seulement par reine‘s Une nuit à l’opéra. En fait, Ricochet était la seule nouvelle entrée dans le Top 40 cette semaine-là.

Le plus inhabituel pour un enregistrement live, qui inclurait traditionnellement le matériel le plus connu d’un artiste avec peut-être une poignée de matériel plus récent, le LP se composait précisément de deux pistes, les parties 1 et 2 du titre. Tout aussi notoirement, la sortie a tourné très vite, car la majeure partie du disque était tirée d’une performance du groupe aux Fairfield Halls de Croydon quelques semaines plus tôt, le 23 octobre, avec un peu d’audio d’un spectacle en France.

Écoutez la liste de lecture Tangerine Dream Best Of de uDiscover Music.

Reflétant leur public britannique bien établi à cette étape, c’était à la fin d’une vaste tournée au Royaume-Uni en octobre qui avait visité Birmingham, Oxford, Glasgow, Sheffield et de nombreuses autres villes. La veille du rendez-vous Croydon, Tangerine Dream s’était produit à l’Olympia de Londres.

La performance met en vedette le trio Tangerine Dream de l’époque, composé d’Edgar Froese, Christopher Franke et Peter Baumann. Ricochet sonne non seulement remarquablement frais aujourd’hui, mais bien en avance sur son temps dans le domaine de l’expérimentation électronique dans lequel le groupe excellait.

Achetez ou diffusez Ricochet.