Tango de Walmart avec les actionnaires sur les divulgations, la rémunération des travailleurs – WWD

Walmart, en pleine expansion de sa portée dans le commerce électronique, les produits financiers et les services à la clientèle, a également cherché à projeter une vision progressive de son impact sociétal plus large.

En juin dernier, après le soulèvement national déclenché par le meurtre de George Floyd par l’ancien policier de Minneapolis maintenant condamné Derek Chauvin, le directeur général de Walmart, Doug McMillon, a fait une proclamation. Dans un discours dénonçant le «racisme systématique», McMillon a déclaré que l’entreprise consacrerait 100 millions de dollars à la création d’un «centre sur l’équité raciale». Depuis lors, le détaillant a également révélé des augmentations du salaire de départ pour certains groupes d’employés, ce qui, selon lui, porte le salaire moyen de l’entreprise à environ 15,25 $ l’heure.

Walmart a également signalé son intention de créer plus de pistes de carrière pour le personnel horaire et de renforcer sa main-d’œuvre à temps plein dans un secteur qui dépend fortement de la main-d’œuvre à temps partiel.

«D’ici la fin de l’exercice en cours, nous prévoyons que les deux tiers de nos rôles horaires dans les magasins Walmart aux États-Unis seront à plein temps avec des horaires cohérents d’une semaine à l’autre», a déclaré la société. «Nous pensons que les horaires à plein temps complètent les autres façons dont nous préparons l’avenir du commerce de détail.»

Les groupes de travailleurs ont à la fois salué et critiqué ces efforts, affirmant que bien que les augmentations soient un pas dans la bonne direction, elles devraient s’appliquer à tous les travailleurs.

La déclaration de sollicitation de procurations de Walmart jeudi, publiée avant sa réunion annuelle des actionnaires prévue le 2 juin, offre une fenêtre sur la façon dont le conseil d’administration de la société perçoit ces commentaires.

Parmi une poignée de propositions d’actionnaires que le conseil du détaillant recommande de ne pas voter pour la proposition 6, qui demande au conseil de publier un rapport sur la façon dont les objectifs de justice raciale déclarés de Walmart peuvent être conciliés avec son salaire de départ.

Bien que le détaillant ait récemment augmenté le salaire de départ pour un certain nombre de postes, son salaire de départ le plus bas qui s’applique à d’autres groupes de travailleurs est toujours de 11 $ l’heure. Environ 46% des employés horaires de Walmart sont des personnes de couleur, selon un récent rapport sur la culture, la diversité et l’inclusion de l’entreprise. Pendant la pandémie, la société a également émis des primes spéciales périodiques plutôt que de mettre en place une politique de prime de risque régulière.

«Le salaire de départ de Walmart, 11 $ l’heure, est inférieur au salaire minimum de 15 $ de nombreux concurrents; la prime supplémentaire en cas de pandémie est bien inférieure à la rémunération supplémentaire que les associés de première ligne du commerce de détail auront gagnés chez de nombreux concurrents les plus proches de Walmart », affirme la proposition de l’actionnaire.

Le conseil d’administration de Walmart a exhorté les actionnaires à voter contre la proposition de publier un tel rapport, en déclarant: «Nous pensons que notre stratégie de main-d’œuvre est uniquement conçue pour promouvoir la mobilité ascendante de notre main-d’œuvre diversifiée et est cohérente avec nos objectifs et initiatives plus larges en matière d’équité raciale. Par conséquent, nous pensons que la préparation du rapport demandé par la proposition fait inutilement double emploi avec les annonces antérieures de la société et ses travaux en cours, et elle n’apporterait pas autrement une valeur significative pour nos actionnaires. »

Pendant la pandémie, la société a émis 1,6 milliard de dollars de bonus en espèces, qui, selon le détaillant, «auraient représenté un total supplémentaire de 1200 dollars au cours de l’année pour nos associés horaires à temps plein aux États-Unis et 600 dollars supplémentaires au cours de l’année pour notre partie américaine. – des associés horaires.

Le conseil d’administration du détaillant s’est également prononcé contre une proposition appelant les travailleurs à avoir davantage leur mot à dire sur les questions de sécurité au travail par le biais d’un «Pandemic Workforce Advisory Council».

À l’appui de la proposition, un employé de longue date de Walmart a écrit que la réponse COVID-19 de la société n’avait pas fourni aux travailleurs une sûreté ou une sécurité adéquate pendant une crise qui nécessitait leur travail pour répondre à la demande croissante des clients, en particulier pour les commandes en ligne.

Un sondage effectué en mai dernier a révélé que 45% des participants s’étaient présentés au travail même lorsqu’ils n’étaient pas bien, beaucoup par crainte de représailles, selon la déclaration du travailleur.

«Un diagnostic confirmé de COVID-19 ou une mise en quarantaine obligatoire est nécessaire pour accéder à des congés payés supplémentaires dans le cadre de la politique d’urgence de Walmart, ce qui peut être un obstacle majeur étant donné que de nombreux associés ne bénéficient pas d’une couverture sanitaire adéquate», a écrit le travailleur.

«Je pense que l’amélioration du flux d’informations entre les travailleurs de première ligne et le conseil d’administration de Walmart, qui supervise la gestion de l’entreprise et a le pouvoir de définir des politiques, conduirait à une action plus opportune, cohérente et efficace au niveau du magasin et réduirait les risques de réputation et financiers. à l’entreprise », a écrit le travailleur.

La société a réitéré ses messages au cours de l’année écoulée, mettant l’accent sur sa politique de congé d’urgence COVID-19 qui accorde aux travailleurs jusqu’à deux semaines de congé payé pour rester à la maison «pour des raisons liées au COVID-19». La société a déclaré qu’elle avait également mis en place des mesures de sécurité dans ses magasins, notamment des politiques de distanciation sociale, des gardes-éternuements aux caisses et facilitant davantage de services sans contact. Le conseil d’administration de Walmart a invoqué ces mesures en se prononçant contre la proposition.

«Walmart reste attaché à la sécurité et au bien-être de nos associés et clients, et nous pensons que les nombreuses initiatives, politiques et procédures qui ont été mises en œuvre dans les vastes opérations commerciales de l’entreprise en peu de temps démontrent que nous sommes à l’écoute des besoins. de nos associés et clients », a écrit le conseil. «En outre, nos associés disposent déjà de nombreux moyens bien établis et de longue date par lesquels des commentaires peuvent être fournis, y compris des suggestions ou des préoccupations liées au COVID-19. Par conséquent, nous pensons que l’adoption de cette proposition n’est pas nécessaire. »

Le conseil a également recommandé contre une proposition d’actionnaire qui demande à Walmart d’envisager des divulgations de lobbying plus larges. La proposition 5 met en évidence que l’entreprise a dépensé environ 67 millions de dollars en lobbying fédéral au cours de la dernière décennie, et fait valoir que l’implication du détaillant dans des organisations commerciales telles que la National Retail Federation et le groupe de pression des entreprises le lobbying «contredit les positions publiques de Walmart» sur des questions telles que la justice raciale et le changement climatique.

«Par exemple, Walmart a promis 100 millions de dollars pour faire avancer ses travaux sur l’équité raciale, y compris sur la justice pénale, mais la NRF s’est opposée aux réformes de la justice pénale de l’État et a soutenu des lois anti-vol à l’étalage plus sévères, ce qui a entraîné une presse négative pour notre société», la proposition de l’actionnaire lit.

«Walmart a publiquement soutenu les efforts de COVID-19, tandis que [Chamber of Commerce] fait directement pression contre l’utilisation de la loi sur la production de défense pour accélérer la production d’équipements de protection individuelle vitaux pour les travailleurs. Et Walmart croit en la lutte contre le changement climatique, mais la chambre a sapé l’Accord de Paris sur le climat », selon la proposition.

«Nous pensons que les dommages à la réputation résultant de ces désalignements entre les positions politiques nuisent à la création de valeur à long terme», lit-on dans la proposition. «Par conséquent, nous exhortons Walmart à étendre sa divulgation de lobbying.»

Le conseil d’administration de Walmart s’est opposé à la proposition, affirmant qu’il estimait que ses divulgations étaient adéquates. «Nous pensons que notre entreprise a mis en place des politiques efficaces pour la surveillance et la divulgation appropriées des activités et des procédures de lobbying de l’entreprise», a déclaré le conseil d’administration dans sa réponse. «Nous pensons que nos divulgations actuelles démontrent notre transparence sur les activités de lobbying de notre entreprise.»