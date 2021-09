TangoChain présente la première plate-forme de blockchain 100 % de jeu au monde

in

TangoChain annonce le lancement de la première blockchain au monde composée à 100% d’applications de jeux, de jeux pour gagner de l’argent et de NFT. C’est la première blockchain qui est complètement un hébergeur de jeux prenant en charge les plateformes de jeux.

Le projet blockchain entend permettre aux joueurs de réaliser des profits lucratifs et de créer des jetons non fongibles (NFT).

Une blockchain de troisième génération

TangoChain est une plateforme blockchain de troisième génération. Jusqu’à présent, il y a deux générations.

La première génération appartient à des pionniers comme Bitcoin et à leurs premières fourchettes comme Litecoin et Bitcoin Cash. Ils ont introduit le concept de crypto-monnaies en tant que monnaies décentralisées avec un système comptable ouvert au public.

La naissance d’Ethereum et de DeFi a inauguré la deuxième génération de blockchains. DeFi a ouvert le monde de la blockchain à une multitude d’applications, de jetons et de fonctionnalités génératrices de revenus passifs. La plupart des projets blockchain dynamiques sont actuellement hébergés sur cette génération de blockchain.

TangoChain pourrait offrir le début de la troisième génération de blockchain. La marque de fabrique de cette génération réside dans une blockchain entièrement spécialisée dont l’infrastructure et les services correspondent à sa fonction. Contrairement à cela, TangoChain se concentre entièrement sur les jeux et fonctionnalités NFT plutôt que de les ajouter en tant que fonctionnalités.

La blockchain se vante d’avoir une infrastructure optimisée pour intégrer autant d’innovations que possible qui soutiennent le monde du jeu. La plate-forme intègre également des protocoles qui semblent plus natifs, contrairement aux autres plates-formes blockchain.

Proof of Game Consensus Protocol

Aucune caractéristique spécifique ne montre la trajectoire d’une blockchain autre que son protocole de consensus. Dans le cas de TangoChain, il dispose d’un test de protocole de jeu pour régir son fonctionnement.

Pour comprendre comment cela fonctionne, un examen de certains protocoles de consensus communs pourrait beaucoup aider. Bitcoin et Ethereum utilisent un consensus de preuve de travail. Les mineurs vérifient les transactions en résolvant une équation de calcul difficile appelée hachage. Comme preuve de protocole de participation, les utilisateurs parient sur leurs avoirs en crypto-monnaie pour vérifier les transactions.

Le test de jeu de TangoChain permet aux utilisateurs de sécuriser le réseau et de vérifier les transactions simplement en profitant de leur jeu préféré. Pendant ce temps, ils obtiennent une récompense pour leurs efforts dans le jeu, une situation gagnant-gagnant.

Test de Zk SNARK

La méthode de test Zk SNARKs est encore meilleure pour la vérification. Il permet l’ensemble du processus de sécurisation des transactions et du réseau en douceur. Il peut être divisé en SN-AR-K, ce qui signifie concis, non interactif, argument et connaissance.

Le processus est succinct, ce qui signifie que les tests sont très faciles à vérifier compte tenu de leur petite taille. Il est maintenu même lorsque le processus sous vérification est assez complexe.

Il n’est pas interactif car il ne nécessite pas une communication constante entre le promoteur et la vérification. L’expérience de jeu ne sera pas interrompue par des questions de vérification de transaction ennuyeuses.

L’argument concerne la manière dont la preuve est formellement référencée. D’autre part, la connaissance fait référence au niveau auquel ce qui est prouvé peut prouver son existence.

Le processus de test permet d’implémenter le protocole test-play de Tango de manière plus rapide et plus économe en énergie.

La console de jeu est native

Tango vise à s’assurer que l’expérience d’un joueur est complète et sans faille. De manière globale, votre console de jeu se connecte de manière transparente au réseau Tango et à d’autres chaînes de blocs de manière native.

Il dispose d’un portefeuille natif qui évite entièrement la recherche de services hors chaîne. Le portefeuille est livré avec une puce utilisateur qui peut être modifiée pour plus de commodité.

En conséquence, un joueur avec peu d’expérience technique a facilement accès à un catalogue complet de jeux. Il est accessible sur Android, permettant aux utilisateurs de jouer tout en gagnant à leur convenance.

Le monde du jeu est à l’aube de la révolution

L’avènement de la blockchain a révolutionné la façon dont les gens effectuent des transactions en éliminant le besoin de tiers. Les coûts d’envoi de fonds dans le monde ont chuté, tandis que la vitesse et la commodité se sont améliorées.

Mais Tango s’oriente vers la création d’une blockchain de troisième génération. Il s’appuie à 100% sur le jeu en termes d’infrastructure qui offre une bonne expérience utilisateur. Le protocole permet aux gens de gagner de l’argent tout en en profitant, tandis que la plateforme est ouverte aux innovations dans les jeux. Il est sûr de dire que le monde des jeux vidéo pourrait être au bord d’un grand changement et d’une révolution.

La naissance de TangoChain

Tango commencera son élevage via VC dans le but de lever un total de 50 millions de BUSD. Parce qu’il s’agit d’une blockchain de jeu, qui aura également des consoles matérielles où les joueurs deviendront des validateurs de blockchain, Tango est une option lucrative pour les investisseurs en crypto dans laquelle investir. Voici comment s’effectuera l’augmentation :

Tour de graines 5% : (25% TGE, bloc 3 mois et gilet linéaire 24 mois)

Tour stratégique 5% : (15% TGE, bloc 3 mois et gilet linéaire 18 mois)

Tour privé 5% : 5% (15% TGE, bloc 2 mois et gilet linéaire 12 mois)

IDO 5% : débloqué

Conseillers 5% : (25% TGE / gilet linéaire 24 mois)

Équipe 15% : 22 500 000 000 – 7 ans acquis

Liquidité 30% : Débloqué

Développement 20% : (0% TGE / gilet linéaire 60 mois)

Récompenses 10% : (0% TGE / gilet linéaire 60 mois)