“ Tangram ”: l’opus multi-mouvements de Tangerine Dream

Rêve de mandarine aurait pu en avoir perplexe beaucoup avec l’opus rock progressif de 1978 Cyclone, mais ils sont rapidement revenus en tête avec l’année suivante Force majeure: un record formidable qui a atteint le Top 40 britannique, a recueilli des éloges considérables et a assuré à la formation pionnière de Berlin-Ouest de faire ses adieux aux années 70 sur un haut. Lorsque Tangram, leur premier disque de la nouvelle décennie, est sorti, en mai 1980, cela a permis au groupe de continuer sur cette trajectoire.

Écoutez Tangram maintenant.

Malgré le succès de Force Majeure, le groupe était en pleine mutation depuis le départ de Peter Baumann après le disque live enregistré aux États-Unis en 1977. Bis. Mainstays Edgar Froese et Christopher Franke ont gardé la foi, mais le Cyclone qui a suivi a été enregistré avec un line-up de courte durée avec des voix et une flûte de Steve Jolliffe (anciennement des blues-rockers britanniques Steamhammer), tandis que Force Majeure a inclus des contributions du violoncelliste Eduard Mayer. et le batteur Klaus Kruger.

Plus tard en 1979, cependant, Tangerine Dream est revenu à sa configuration «classique» à trois avec l’arrivée de Johannes Schmoelling. Virtuose du clavier qui a d’abord appris à jouer de l’orgue à tuyaux dans son église catholique locale, Schmoelling était un musicien doué et polyvalent, mais il gagnait sa vie en tant qu’ingénieur du son dans un théâtre de Berlin-Ouest lorsque Froese l’a recruté.

L’arrivée de Schmoelling a apporté une stabilité indispensable alors que Tangerine Dream affrontait les années 80. Il a été pleinement intégré au line-up lorsque le groupe a joué son concert historique à Berlin-Est en janvier 1980, et quelques semaines plus tard, il a rejoint Froese et Franke aux Polygon Studios de Berlin-Ouest pour commencer à travailler sur le dixième album de TD, Tangram.

Publié par Virgin en mai 1980, Tangram a de nouveau attiré la presse positive et a percuté le Top 40 britannique. Superficiellement, son contenu (deux pièces latérales intitulées «Tangram Set 1» et «Tangram Set 2», respectivement) reflétait le milieu des années 70 du groupe. des albums tels que Phèdre et Rubycon. Cependant, alors que ces enregistrements précédemment publiés par Virgin avaient été façonnés à partir de boucles de séquenceur hypnotiques et de longues sessions spontanées d’improvisation, Tangram offrait des modèles d’accords orientés jazz et des mélodies très développées; ses articles élégants sont toujours étroitement structurés et suffisamment accessibles pour rester une proposition attrayante pour les novices et les fans chevronnés.

Les deux séances d’entraînement de 20 minutes du record ont conservé un appel qui a fermement refusé de s’estomper. Bien que les séquenceurs de la marque TD fassent une apparition brève, mais décisive autour de 13 minutes, “Tangram Set 1″ est inhabituellement chaleureux, heureux et doux, tandis que les motifs de synthé nets et les rythmes électroniques insistants qui surgissent au cours de la constante évolution ” Tangram Set 2 »suggère que Froese et ses coéquipiers étaient déjà bien partis pour planifier le raid inattendu sur la piste de danse qu’ils organiseraient à la sortie de 1981.

La sortie 16CD et double Blu-ray, Tangerine Dream: The Virgin Recordings 1973-1979 est maintenant disponible et peut être achetée ici.