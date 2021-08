in

Selon Jack Pitt-Brooke et Charlie Eccleshare de ., le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele a demandé à quitter le club. La nouvelle n’est pas surprenante si l’on considère la place du Français, ou plus son absence, dans l’équipe de Nuno Espírito Santo. Lors d’une récente conférence de presse, le patron des Spurs a ajouté de l’huile sur le feu en déclarant: “Je peux être tout à fait honnête avec vous, Tanguy ne sera pas impliqué dans l’équipe dimanche.”

Ndombele est maintenant mécontent de deux managers, avec des retombées avec Jose Mourinho à la mode classique de Mourinho qui sont devenues apparentes l’année dernière. Beaucoup ont dirigé le blâme vers le gestionnaire pour la situation. Sous Espírito Santo, cependant, la situation n’a pas changé, laissant de nombreuses questions auxquelles le joueur doit répondre.

Tanguy Ndombele demande à quitter Tottenham Hotspur

Espírito Santo veut de l’engagement et de l’engagement seulement

Il est devenu très clair dès le départ que Nuno Espírito Santo ne tolérera pas un manque d’engagement pour sa reconstruction au club. Peu importe la taille du joueur, il n’hésitera pas à continuer sans eux. Lors du match d’ouverture de la saison, le premier onze de départ de l’ancien manager des Wolves a très bien exprimé cette philosophie, avec des personnalités comme Oliver Skipp et Japhet Tanganga qui ont cédé une place de titulaire à Serge Aurier et Tanguy Ndombele.

Espírito Santo mérite également beaucoup de crédit pour la façon dont il a géré la situation de Harry Kane. Apparemment de plus en plus désespéré de partir, Kane est rentré tard de ses vacances avant de rater ironiquement la victoire de Manchester City et la défaite décevante contre Pacos de Ferreira en Ligue Europa Conference.

Le nouveau manager a continuellement balayé les questions concernant l’avenir de Kane et semble concentré sur le travail avec l’équipe qu’il est assuré d’avoir à sa disposition. Et, à l’heure actuelle, il est peu probable que cette équipe susmentionnée inclue Tanguy Ndombele et peut-être même Harry Kane.

Photo principale

Intégrer à partir de .