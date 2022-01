Tanguy Ndombele dit qu’il est « fini » par Sutton

La perspective que Tanguy Ndombele obtienne une sortie à Tottenham ce mois-ci semble s’estomper en raison des exigences salariales excessives du milieu de terrain.

L’homme de 54 millions de livres sterling – la signature du record des Spurs – n’a pas réussi à trouver son meilleur niveau depuis son départ de Lyon en 2019. Et maintenant, il semble que le joueur et le manager demandent le divorce après ses actions lors de la rencontre de dimanche avec Morecambe en FA Cup.

Selon . et via plusieurs journaux, Ndombele espère partir au moins cet été. Pourtant, les pourparlers s’accélèrent pour son départ alors que la fenêtre de janvier est encore ouverte.

C’est au milieu des affirmations selon lesquelles Conte, ainsi que d’autres personnalités des Spurs, ont été « déçus par les actions de Ndombele » dimanche.

Tel que rapporté par ., le milieu de terrain français a choisi de quitter le terrain lentement lorsqu’il a été remplacé lors de la victoire contre Morecambe.

Il a également été hué par une partie des fans des Spurs – et il semble maintenant que l’écriture soit sur le mur.

Cependant, malgré le fait qu’il ait des prétendants potentiels à la fois à Rome et à la Juventus, il semble que ses énormes exigences salariales pourraient faire échouer l’accord.

Selon The Sun, Ndombele a encore trois ans et demi pour exécuter son contrat d’une valeur de 200 000 £ par semaine. Et il semble que le joueur devra subir un énorme coup financier s’il veut mettre fin à ses luttes contre les Spurs.

Et dans l’état actuel des choses, c’est apparemment quelque chose que le milieu de terrain n’est actuellement pas disposé à faire.

En tant que tel, il semble y avoir beaucoup de négociations difficiles à faire avant que Tottenham puisse décharger le joueur. Cela peut également prendre un éventuel accord de prêt, les Spurs devant compléter son salaire.

Tanguy Ndombele fini, réclament des experts

Quoi qu’il en soit, Chris Sutton, expert de la BBC Radio Five, insiste sur le fait qu’il n’y a aucun moyen de revenir pour Ndombele aux Spurs.

« Dès qu’il l’a fait, cela est devenu à propos de lui et de se morfondre », a déclaré Sutton en référence à lui qui s’éloignait lentement.

« Cela ne lui a pas rendu service.

«Il n’y a aucune excuse dans cette situation pour quitter ce terrain lentement lorsque votre équipe perd. Ce n’est pas comprendre ce qu’est le club ou ce que veulent les supporters », a-t-il déclaré.

« Son équipe perdait un match nul en FA Cup, ils étaient humiliés.

« Cela va à l’encontre de Ndombele. Quand des choses comme ça se produisent, il est difficile de le voir avoir un avenir chez les Spurs.

L’ancien gardien de but anglais Rob Green pense également que le match nul pourrait marquer la fin de la carrière des Spurs de Ndombele.

« C’est une grosse erreur de s’éloigner de la façon dont il l’a fait directement dans le tunnel », a déclaré Green. « C’est pauvre.

« Il n’y a qu’une seule décision que Conte prendra et il ne rejouera plus. »

Sutton a déclaré que le milieu de terrain avait montré qu’il était « un joueur sensationnel » aux Spurs, mais seulement « par patchs ».

« C’est un joueur tellement talentueux, c’est ainsi que Conte tire ce talent de Ndombele », a ajouté Sutton.

