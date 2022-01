Tanguy Ndombele s’est hué lors de l’affrontement de Tottenham en FA Cup avec Morecambe et marche tout droit dans le tunnel

Tanguy Ndombele a été la cible des frustrations des fans de Tottenham lors de leur affrontement en FA Cup avec Morecambe.

Le milieu de terrain était une signature de 55 millions de livres sterling de Lille en 2019, mais les Spurs n’ont pas encore vu le meilleur de lui.

Ndombele s’est dirigé directement dans le tunnel après avoir été retiré en seconde période

Il a commencé le match de coupe au Tottenham Hotspur Stadium, mais a été retiré par le manager Antonio Conte en seconde période.

Avec les Spurs menés 1-0 à l’époque du côté de League One, Ndombele a décidé de partir avec Harry Kane et Japhet Tanganga l’exhortant à aller plus vite.

Il y avait un chœur de huées par la foule à la maison et quand il est finalement parti, il s’est dirigé directement dans le tunnel.

Le commentateur Ian Danter n’était pas satisfait du Français, alors qu’il sortait du terrain au Tottenham Hotspur Stadium.

Ndombele a été décevant contre Morecambe

Il a déclaré sur talkSPORT : « Cours mec ! Sortez du terrain ! Vous êtes à 1-0 contre une équipe de Ligue 1 en FA Cup et vous sortez du terrain – c’est complètement hors de propos.

De manière saractique, Allen a répondu: « Il ne peut pas, Ian, il en a trop fait aujourd’hui. »

L’introduction de remplacements par Conte a cependant changé la donne et ils sont revenus de l’arrière avec trois buts rapides.

Harry Winks, Lucas Moura et Harry Kane ont tous été inscrits sur la feuille de match alors qu’ils ont gagné 3-1.

