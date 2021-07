in

Selon un rapport de Bild, Tanguy Nianzou et Bouna Sarr n’ont pas terminé l’entraînement du Bayern Munich aujourd’hui.

Avant que quiconque ne sonne l’alarme des blessures, cependant, cette histoire de Bild n’indique pas que Nianzou ou Sarr sont réellement blessés – juste qu’ils sont partis tôt :

Deux stars aussi avaient besoin d’une pause : Tanguy Nianzou (18 ans) et Bouna Sarr (29 ans) sont entrés dans les vestiaires avant le programme de remise en forme.

Peut-être que les deux joueurs étaient juste un peu épuisés ou peut-être qu’ils étaient juste en ligne pour un peu de repos supplémentaire, mais de toute façon, ce sera quelque chose que les fans surveilleront au cours des prochains jours, d’autant plus qu’Alphonso Davies et Lucas Hernandez sont absents. de commission pendant un certain temps avec des blessures réelles.

L’équipe a tenu deux séances aujourd’hui et le duo français a raté le dernier segment de la deuxième séance. Les entraînements ont commencé respectivement à 10h00 et 16h00 heure locale.

L’histoire de Bild a également déclaré que Claudio Pizarro était également un invité à la session d’aujourd’hui.