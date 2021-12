Tania Rincón a fêté ses 35 ans avec une soirée privée | INSTAGRAM

Le beau chauffeur d’AUJOURD’HUI, Tania Rincón fêtait ses 35 ans avec une soirée privée à laquelle elle a invité sa famille et ses amis, partageant les moments sur ses réseaux sociaux.

L’original de Michoacan Il a partagé une série de photos sur son Instagram officiel si bien qu’il a bien passé un bon moment avec ses proches lors de cette rencontre discrète, mais pleine d’amour et de bonne compagnie.

Parmi les participants les plus importants figurait Cynthia Rodriguez à partir de « Venez la joie » Oui Marie Fernandez Quiroz, deux de ses amis les plus proches, qui ont montré leur bonne amitié en assistant avec la meilleure attitude, souriants et heureux de célébrer Tania.

L’événement était très bien décoré comme avec fleurs, des ornements et même un fond avec le nom de Tania dans lequel les photos ont été prises prend tout dans des tons pastel, l’un des goûts les plus notables du célèbre qui était présent.

On a même pu voir qu’ils lui ont offert un gâteau qu’elle a sûrement beaucoup apprécié, ses amis tenaient vraiment à lui faire passer une excellente journée, avec cette importante compagnie.



Tania Rincón partage la soirée privée qu’elle a organisée pour célébrer son 35e anniversaire.

Dans la publication, elle a rassemblé plus de 100 000 likes et de nombreux commentaires d’amis célèbres, de collègues et même d’internautes qui ont décidé de célébrer avec leurs messages et de la féliciter, la remplissant d’affection.

Tania estuvo trabajando de 2011 a 2019 en ‘Venga la Alegría’, sin embargo fue invitada por la productora Magda Rodríguez para formar parte del Reality “Guerreros 2020” fue su primer acercamiento a la televisora, para después pasar a ser parte de este increíble equipo d’aujourd’hui.

Son compte Instagram est l’un de ses outils les plus utiles et celui que vous aimez le plus utiliser, elle y partage ses pensées, ses réalisations et bien sûr aussi les célébrations comme aujourd’hui, elle est devenue l’une des présentatrices les plus appréciées du public de la télévision mexicaine. .