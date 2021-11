Tania Rincón copierait la tenue de Galilea Montijo, sur une photo

Tania Rincón pourrait copier les looks de Galilea Montijo, en photo | Instagram

Le chef d’orchestre coquette et charismatique de la Programme d’aujourd’hui Tania Rincón, a partagé une photo il y a quelques jours où elle nous a immédiatement rappelé plusieurs tenues qu’une de ses camarades de classe utilise habituellement et exhibe le matin.

Comme tu le sais bien Galilée Montijo Comme Andrea Legarreta, ils sont constants dans leurs publications sur Instagram, cependant il semble que la femme de Fernando Reina soit encore plus active.

Depuis quelques semaines, le protagoniste du feuilleton « La Verdad Oculta » lancé en 2006, partage des contenus aux allures assez urbaines.

Galilea combine généralement l’imprimé animalier avec certains vêtements liés au rock, tels que des t-shirts de groupes de rock, des bottes de combat, entre autres, bien que l’hôte ne se concentre pas uniquement sur ce style, elle nous montre toujours quelque chose de très varié, urbain, décontracté et élégant.

Précisément l’un des looks qu’elle a utilisés Tania Rincón Cela nous a rappelé certaines publications que Montijo a faites, que bien que ce ne soient pas les mêmes vêtements, le style est assez similaire.

Il y a quatre jours, Rincón a partagé ce contenu sur son compte Instagram, célébrant que c’était enfin vendredi, cette animatrice séduisante et charismatique compte à ce jour 3,3 millions de followers sur l’application.

Comme vous pouvez le voir, sa tenue se composait d’une jupe crayon qui semblait avoir une coupe sur un côté, avec un motif animalier, une chemise noire avec le logo et le design du célèbre groupe Kiss, des baskets rouges qui mettaient en valeur les tons et le design. .

Vendredi avec l’horaire super chargé, à quoi ressemble ta fin ? », a commenté Tania Rincón.

Sa publication compte déjà 28 822 cœurs rouges et 135 commentaires, où plusieurs de ses fans lui disent qu’il est magnifique, en plus de la couleur des lèvres, un rouge intense, qu’il porte en faveur et qu’il est parfait.

Malgré que Tania Rincón Elle vient de commencer à participer au programme Hoy, rapidement les fans ont commencé à l’accepter immédiatement, grâce à son caractère, son charisme et surtout sa personnalité elle a conquis tout le monde assez rapidement.

Toujours avec le sourire même dans les journées pleines », « Tu es la plus belle », « Comme tu es belle Tania que tu vas bien, salut à tous là-bas », ont commenté certains internautes.

Vous vous demandez sûrement pourquoi Tania a toujours autant d’énergie ou pourquoi à certaines occasions elle est généralement plus active dans le programme, il semble qu’elle soit la plus jeune conductrice à 34 ans.

Rincón a été l’animatrice de 13 émissions de télévision depuis qu’elle a commencé sa carrière en 2007 dans l’émission Oxigeno ; Elle a participé à 7 émissions de télévision et a été invitée à 10 émissions de télévision.