Tania Rincón et la raison pour laquelle elle a rejoint le programme Hoy | Instagram

La conducteur du programme « Guerreros 2021 ″, Tania Rincón, a animé diverses émissions matinales pendant plus de 10 ans et fait aujourd’hui partie de la distribution principale de la célèbre émission matinale de Aujourd’hui de Televisa.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le 11 octobre, Tania Rincón est devenue l’animatrice officielle du programme Hoy, bien qu’elle ait assisté au programme à plusieurs reprises en tant qu’invitée, elle a déclaré qu’elle avait promis de ne plus participer à une matinée dans Une interview a révélé la raison pour laquelle elle a décidé de rejoindre l’émission.

C’est dans une série de questions-réponses dans laquelle la femme de 34 ans originaire du Michoacán a expliqué comment elle est passée d’invitée à officiellement nouvelle membre du Programme.

Je faisais Warriors et j’étais très engagé dans ce projet ; de temps en temps, ils m’appelaient pour être un hôte invité de Hoy et j’étais heureux. J’étais content de la production pour avoir toujours voulu m’inclure et me recevoir d’une manière très agréable. »

« Soudain, avant de partir en vacances, le producteur Andrea Rodríguez m’a appelé pour me proposer d’être un hôte régulier de la matinée; je l’ai reçu avec beaucoup d’émotion et de joie », a commenté le mannequin également.

Pourtant, l’ancienne candidate de Nuestra Belleza México avait promis qu’elle ne reviendrait pas le matin, mais a révélé qu’elle s’est sentie extrêmement à l’aise dans ses brèves participations.

J’avais juré plus que jamais de faire cette formule, mais comme on dit : ‘Ne dis jamais cette eau que je ne boirai pas, car c’est de celle-là que tu te noies.’ A Hoy il y a une super ambiance, ils sont tous très professionnels et c’est pourquoi je n’ai pas douté de l’offre et j’ai accepté ».

La belle animatrice a également révélé la raison pour laquelle elle avait juré de ne pas faire une autre émission matinale.

Cela faisait déjà huit ans que je l’avais fait et je sentais que je n’avais plus grand chose pour grandir, j’avais l’impression d’être coincé, enfin d’autres projets sont arrivés qui m’ont fait évoluer, et il faut essayer d’autres choses. J’ai beaucoup travaillé sur mon ego, j’ai dit à Andrea Rodríguez que je rejoins Hoy à un très beau moment de ma vie car j’ai déjà mon ego bien travaillé, du coup j’ai senti dans ma vie que j’étais redevable, mais en réalité, personne me devait quoi que ce soit. Je viens à Hoy pour ne prendre la place de personne ».

Il convient de noter que Sofía Rivera Torres était une autre candidate pour faire partie de la matinée, cependant, elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas parvenir à un accord salarial avec Televisa et c’est pourquoi elle ne faisait pas partie du programme.

A travers une dynamique de questions-réponses qu’elle a menée sur ses stories Instagram, l’annonceuse a répondu aux doutes de ses followers à travers plusieurs vidéos.

L’un de ses abonnés a demandé: « Es-tu sur Hoy, le programme Televisa? », À quoi Sofía a répondu: « J’y étais presque, mais non, nous n’avons pas réglé le problème », a déclaré l’actrice et a ajouté « Que penseriez-vous à propos de ce qui était sur Today ? Aimez-vous l’idée ou n’aimez-vous pas l’idée ?

Après avoir répondu à d’autres questions où elle était interrogée sur son attitude, son estime de soi et son image, la conductrice a révélé son expérience la plus récente dans sa vie professionnelle, où on lui a offert très peu d’argent pour un poste important.