Tania Rincón piégée en Islande pourrait manquer Programa Hoy | Instagram

Tout semble indiquer que l’animatrice Tania Rincón pourrait rater ses débuts dans le célèbre Hoy Program, puisqu’elle est piégé en Islande et il est presque impossible qu’il arrive pour l’émission demain matin.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Tania Rincón était sur le point de faire ses débuts en tant qu’hôte du Programme d’aujourd’hui de Televisa, cependant, elle a été piégée en Islande où elle était en vacances.

La célèbre conductrice a fait savoir à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’elle devait prendre un vol d’Islande vers les États-Unis, cependant ni elle ni son mari n’ont été autorisés à embarquer dans l’avion.

Durant ces deux années, les règles lors des déplacements ont changé après la pandémie, cependant, le couple a précisé qu’à aucun moment ils n’ont été informés de ces règles pour rentrer chez eux.

Comme ils l’ont expliqué, la compagnie aérienne sur laquelle ils allaient voyager ne leur a pas permis l’accès, car ils ont dû être mis en quarantaine pendant 14 jours pour entrer aux États-Unis depuis l’Europe.

Nous aurions dû être à New York car notre vol est parti à 10 heures du matin d’ici depuis l’Islande, nous sommes tous arrivés heureux et impatients de voir nos créatures et il s’avère qu’ils nous ont dit non où est leur carte verte et nous le faisons pas de carte verte, nous avons un visa américain2.