Tania Rincón pourrait être définitivement bannie de Tv Azteca

Après son départ de TV Azteca, le conducteur Tania Rincón a poursuivi sa carrière à la télévision Televisa, cependant, pendant son séjour à Ajusco, elle était l’un des chefs d’orchestre les plus aimés, donc avec son départ, on craint qu’ils ne lui ouvrent plus jamais les portes.

Après que Tania Rincón s’est imposée comme l’une des chefs d’orchestre préférées du public après sa participation à la matinée de Télévision aztèque, ‘Venga la Alegría’ jusqu’en 2019, il travaille maintenant sur le programme Televisa ‘Hoy’, où il est officiellement arrivé il y a quelques semaines à peine.

C’est ainsi que l’on parle de son arrivée le matin de Télévision, Tania a retrouvé ‘El Capi Pérez’ qui l’a interviewée dans la cabine de radio Exa FM et là, elle a raconté comment elle est arrivée dans l’émission matinale ‘Hoy’.

Il convient de noter que l’animatrice a surpris avec une déclaration en parlant de son travail sur les deux chaînes de télévision et a commenté:

Je collectionne déjà les badges. Je pense qu’on vit un moment incroyable dans les médias où tu peux aller et venir, ce n’est plus si grave et le veto… », a-t-il révélé.

A cause de cela, la belle animatrice en est venue à penser qu’elle ne pourrait pas mettre les pieds à TV Azteca après son passage à Televisa, cependant, elle a reconnu qu’elle était partie en bons termes avec la chaîne de télévision Ajusco.

Je ne peux sûrement pas mettre les pieds à Azteca en ce moment, c’est clair pour moi. Ou peut-être que oui, parce que j’étais parfait », a-t-il accepté.

L’animatrice a également parlé de sa première collaboration dans le programme ‘Hoy’ après avoir quitté ‘VLA’ à l’invitation de Magda Rodríguez et a expliqué qu’elle se sentait étrange après tant d’années de travail le matin de la compétition.

Je portais une superbe robe et j’ai dit : ‘Tu dois faire bonne impression’, je me sentais très étrange, parce que toute ma vie en compétition là-bas (TV Azteca) … La vérité est que je n’avais rien à craindre parce que je n’ai jamais parlé mal à propos de Hoy », a-t-il avoué.

Tania a terminé en disant que lorsqu’elle est arrivée au Mexique, elle a commencé sur Televisa, puis elle était sur Televisa Deportes, car en réalité, il s’agit juste d’être une professionnelle.

Très respectueux du temps des autres. Là, vous marchez déjà sur des callosités ou faites des malaises lorsque vous ne respectez pas le temps de vos collègues ».

Tania Vanessa Rincón Sánchez, mieux connue sous le nom de Tania Rincón, est une animatrice et présentatrice connue pour son travail dans l’émission matinale Venga la Alegría. Vainqueur de « Venga la Alegría Academy 2014 ».

Il convient de noter qu’en 2006, elle a été lauréate du concours « Nuestra Belleza Michoacán », grâce auquel elle a remporté la même année la possibilité de concourir au concours « Nuestra Belleza México », dans lequel elle était demi-finaliste.