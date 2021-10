Tania Rincón révèle si le programme Hoy la traite mieux que VLA | Instagram

Le nouveau conducteur du célèbre Programme du jour Il a finalement mis fin à la spéculation et a parlé de son passage à TV Azteca et c’est ainsi que Tania Rincón a annoncé quel programme la traite le mieux, si Hoy ou Venga la Alegría.

Comme vous vous en souvenez peut-être, hier, lundi 11 octobre, l’émission Hoy a donné un coup dur à sa concurrence en annonçant l’arrivée de Tania Rincón.

Il convient de noter qu’elle est l’une des chefs d’orchestre les plus populaires et les plus en vue dans le monde du divertissement grâce à sa longue carrière dans les médias.

C’est ainsi qu’après plusieurs mois de spéculation, la célèbre née à La Piedad, Michoacán, a rejoint la matinée la plus regardée à la télévision ouverte après son brillant passage à Viens la joie, concurrence directe du programme Hoy.

Ainsi, Tania Rincón, ancienne animatrice de l’émission de téléréalité Guerreros, a rejoint la liste de quelques célébrités qui ont participé aux deux sessions matinales les plus réussies de ces dernières années, parmi lesquelles des célébrités telles que Anette Cuburu, Mauricio Mancera et William Valdes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis quelques mois, Tania Rincón était devenue l’une des invitées récurrentes de l’émission Hoy.

La plupart du temps, c’était le célèbre qui couvrait les absences de pilotes comme Galilea Montijo et Andrea Legarreta.

Dans l’une de ses apparitions à San Ángel, la célèbre femme a beaucoup parlé après avoir été interrogée sur la chaîne de télévision qui la traitait le mieux, car elle peut présumer qu’elle a travaillé dans les deux et sait comment ils sont traités.

C’est dans la section « Où était le bal » que la présentatrice de télévision a volé les projecteurs après que Galilea Montijo lui a demandé sa totale honnêteté en faisant savoir sur quelle chaîne de télévision ils l’avaient le mieux traitée.

Ainsi, sans rien garder, Tania Rincón a révélé que sur Televisa, ils lui avaient mis un tapis rouge pour entrer, indiquant clairement qu’elle préférait faire partie du programme Hoy que son passage à Venga La Alegría.

Galilea Montijo lui a dit qu’ils sont en fait très mignons et aussi, il lui a dit que sur Televisa ils lui permettent de parler à tout le monde, pas comme à TV Azteca, qui se fâche si leurs chauffeurs interagissent avec ceux de la compétition.

Et c’est qu’au fil des ans, la grande rivalité entre les deux chaînes de télévision a été vue, cependant, il faut aller là où l’on se sent beaucoup plus à l’aise et en confiance, mais cela ne signifie pas que tout le monde pense la même chose.