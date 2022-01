Tania Ruiz et EPN séparés ? Toute la vérité

Tania Ruiz Eichelmann clarifie sa relation avec l’EPN sur Instagram | Instagram

Tania Ruiz Eichelmann est sortie pour donner sa propre version, après qu’il a été récemment diffusé que sa cour avec EPN était censée avoir pris fin.

La maquette, Tania Ruiz Eichelmann, a de nouveau utilisé ses réseaux sociaux pour clarifier la véritable situation de sa relation avec lui »ancien président mexicain » et ce sont deux images qui ont clarifié les versions supposées.

La célèbre jeune femme, Tania Ruiz Eichelmann, a repris l’activité dans ses stories Instagram pour partager deux images dans lesquelles il apparaît tenant la main de « avocat mexicain« , avec qui la rumeur courait, aurait mis fin à leur relation.

Dans la paire de photographies, apparaîtraient les mains de la fille de l’entrepreneur viticole, Luis José Ruiz Ituarte, qui tiendrait apparemment la main du « homme politique mexicain», mettant ainsi fin aux polémiques sur sa « rupture ».

Tania Ruiz Eichelmann et EPN séparés ? Toute la vérité. Photo : Capture Instagram

Dans les clichés postés par le « femme d’affaires« De son propre compte sur les réseaux sociaux, on peut voir la légende qui accompagne les photographies : » Avec mon amour « (avec mon amour), ainsi qu’un thème musical de Luis Miguel : » T’aimer est un plaisir « , qui serait entendu en arrière-plan dans la paire d’images.

La mère d’une fillette de six ans, Carlota, a ajouté que la chanson était très spéciale pour toutes les deux, qu’elle a définie comme « notre chanson ».

La « potosine», Tania Ruiz Eichelmann, a accru la polémique après un message qu’elle a partagé, en plus de deux images similaires dans lesquelles elle a consacré une profonde réflexion sur le Nouvel An, qui a suscité des soupçons chez les internautes puisqu’à aucun moment elle n’a évoqué le père de Paulina, Peña Pretelini. et trois autres enfants.

« Bonne année 2022 à vous tous. Je vous souhaite à tous de valoriser chaque détail de la vie et ces grands détails qui donnent un sens à la vie. Je ne vais pas m’inquiéter de quelque chose que j’ai déjà mis entre les mains de Dieu. Béni 2022. Quoi qu’il en soit c’est Oui, c’est entre les mains de Dieu, c’est à la bonne place et c’est parfait. Dieu ne veut pas que vous quittiez cette vie sans l’avoir vraiment vécue, sans avoir vraiment été vous.

« Certaines personnes sont parties, tous les gens ne sont pas amis et plusieurs fois nous attendons plus que ce que nous recevons parfois, mais que oui, soyez sûr que vous voulez qu’ils restent avec vous ils sont réels, que Dieu les bénisse toujours !!!!! Mon meilleur voeux pour vous, priez dans un extrait du message, qui s’est terminé par des emojis de coeurs.