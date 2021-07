Tank et les Bangas annoncent de nombreuses dates de tournée

Tank et The Bangas, nominés pour le meilleur nouvel artiste aux GRAMMY, reprendront leurs spectacles en direct cet automne. La série de dates nord-américaines débutera à Raleigh le 20 août et comprend des spectacles au Brooklyn Bowl de New York et au Tipitina de la Nouvelle-Orléans ainsi que des apparitions au festival à Festival de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans, Park City Song Summit 2021, Sea.Hear.Now Festival 2021 et Festival de musique et de culture de pèlerinage 2021.

Le dernier EP Friend Goals du groupe, qui est maintenant disponible sur Verve Forecast, continue de recevoir des éloges de la critique. Le New Yorker déclare : « Le chanteur principal Tank a une voix élastique et surprenante qui déborde d’énergie, transformant des paroles simples en histoires complètes juste avec une torsion des syllabes ; peut-être que cela ne devrait pas être si inattendu, compte tenu de son expérience en tant que poète slam.

Le nouvel album comprend de nombreuses contributions musicales de divers amis que le groupe s’est faits tout au long de leur carrière, notamment CHIKA, Duckwrth et PJ Morton, ainsi qu’un certain nombre de créateurs basés à la Nouvelle-Orléans.

L’EP fait suite à la sortie du premier label du groupe basé à la Nouvelle-Orléans, Green Balloon, qui est arrivé en 2019 et a été largement salué par la critique.

Dates de la tournée Tank et The Bangas :

20 août—Raleigh, Caroline du Nord—Musée d’art de Caroline du Nord

21 août—Sugar Hill, GA—The Bowl à Sugar Hill

28 août — La Nouvelle-Orléans, LA — Uptown de Tipitina

8 septembre—Park City, UT—Park City Song Summit 2021

11 septembre—Milwaukee, WI—Summerfest 2021

12 septembre—Indianapolis, IN—Annexe HI-FI

14 septembre—Holyoke, MA—Gateway City Arts

15 septembre—Pawling, NY—Daryl’s House

17 septembre—Brooklyn, NY—Brooklyn Bowl

18 septembre—Bethléem, Pennsylvanie—Levitt Pavilion SteelStacks

19 septembre—Asbury Park, NJ—Festival Sea.Hear.Now 2021

21 septembre—Columbus, OH—Skullys Music Diner

22 septembre—Ann Arbor, MI—Cochon aveugle

24 septembre—Urbana, IL—Festival Pygmalion

25 septembre—Franklin, TN—Festival de musique et de culture de pèlerinage 2021

28 septembre—Oxford, MS—Fier Larry’s

29 septembre—Little Rock, AR—Revolution Music Room

2 octobre—La Nouvelle-Orléans, LA—Le quartier français historique

8-10 octobre—New Orleans, LA—New Orleans Jazz & Heritage Festival

29 octobre—Like Oak, Floride—Hulaween

17 janvier—Quintana Roo, Mexique—Hard Rock Hotel