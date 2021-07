Tanner Tessmann, de promesse de la NFL de signer pour le Venezia FC

15/07/2021 à 18:34 CEST

Toutes les signatures ont leur histoire, mais celle de la nouvelle signature du Venezia FC, Tanner TessmannIl fait partie de ceux qui attirent l’attention. Le joueur nord-américain a signé cette semaine pour le nouvellement promu en Serie A du MLS FC Dallas, où il évolue depuis un an et demi, son seul en tant que footballeur professionnel.

Et est-ce que TessmannA 19 ans, il a un CV et une formation de football américain, en plus du football. Le milieu de terrain était sur ce marché sur le radar du Bayern mais atterrira finalement dans la ville mythique de Venise, et dans le Calcium. Sa précision dans les passes verticales et ses mouvements se démarquent, ainsi que sa forme physique enviable, en partie grâce à son entraînement.

Bien qu’étant dans les catégories inférieures de la FC Dallas depuis 2016, en décembre 2019, Tessmann s’est engagé à l’Université de Clemson pour jouer au football américain en tant que « kicker » dans son émission NCAA, l’un des meilleurs du pays dans la plus haute catégorie de sport aux États-Unis. Les médias locaux l’ont déjà baptisé d’un longue carrière dans la NFL, étant une jeune promesse, mais en 2020, il a décidé de changer de cap et a refusé la bourse universitaire pour poursuivre son autre rêve, le football, faisant ses débuts pour le FC Dallas en février contre l’Union de Philadelphie.

Comment peut-il en être autrement, L’équipe nord-américaine l’a sur sa liste des joueurs les plus prometteurs dans les catégories inférieures, et a déjà fait ses débuts seniors lors d’un match amical contre Trinité-et-Tobago cette année avec une équipe pleine de rotations. Par ailleurs, il a disputé les pré-olympiques de la Concacaf 2020 en mars dernier avec les moins de 23 ans.

le Venise a maintenant été fait avec leurs services par 3,5 millions de dollars, à défaut d’ajouter des bonus et un pour cent de sa future vente. En MLS, Tanner a disputé un total de 28 matchs, dont 16 comme partant. C’est lui troisième jeune joueur du FC Dallas à atteindre la Serie A après Weston McKennie (Juventus) et Bryan Reynolds (AS Roma), bien que son histoire soit particulière.

“Depuis que je suis entré à l’académie à l’âge de 14 ans, le FC Dallas m’a aidé à me développer, à aiguiser mon talent et à faire de moi un homme meilleur. Je savais qu’une telle opportunité serait possible et c’était toujours dans mon esprit, car le FC Dallas était là. »Tessman a déclaré après sa signature. “Je suis enthousiasmé par cette nouvelle expérience. Ce sera une bonne aventure. Ce n’est pas un au revoir. C’est un ‘à bientôt’.”