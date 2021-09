Tant d’appels de ciblage à Louisville-Ole Miss

in

Un week-end extrêmement long d’action de football universitaire s’est terminé lundi soir lorsqu’une équipe explosive d’Ole Miss a fait exploser Louisville, 43-24, à Atlanta.

Alors que la victoire d’Ole Miss était impressionnante, beaucoup de gens retiendront autre chose de ce jeu – le fait que la règle de ciblage du football universitaire soit toujours un gâchis.

Quatre joueurs ont été expulsés en première mi-temps pour avoir ciblé des appels qui semblaient principalement être des joueurs de football faisant des mouvements de football. Nous avons presque vu un appel à double ciblage sur ce qui était un coup très dangereux de deux défenseurs de Louisville sur le quart-arrière des Rebels Matt Corral. Ce double coup était certainement beaucoup plus malveillant que les autres et méritait l’éjection rapide qui accompagnait le drapeau.

Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont devenus fous de la plupart des appels, et à juste titre – la punition semble être vraiment très dure pour ce qui peut souvent être un jeu bang-bang où le défenseur n’a aucune intention de frapper son adversaire avec la couronne de son casque.

Cette règle a été mise en place pour les bonnes raisons – pour protéger la santé et la sécurité de ces athlètes collégiaux. Personne ne conteste le fait de s’assurer que ces joueurs restent en sécurité et en bonne santé.

Mais la sanction semble généralement un peu sévère.

Joel Klatt, analyste en chef du football universitaire de Fox Sports, était l’un des nombreux tweets sur la règle lundi soir et sa suggestion semble logique – 15 mètres pour votre première pénalité de ciblage, puis une éjection si vous êtes appelé une seconde. De plus, si votre premier coup de ciblage est vraiment mauvais, vous êtes jeté pour celui-là. Tout cela me semble logique.

Le problème avec le ciblage ? Il est officié de manière extrêmement incohérente et entraîne pourtant les conséquences les plus punitives ! doit etre adressé!! Nous n’avons besoin de nous éjecter que dans des cas flagrants et malveillants. Cible 1 (15 mètres)

Ciblage 2 (15 yards & éjection) – Joel Klatt (@joelklatt) 7 septembre 2021

L’ancienne star d’ESPN, Mike Golic, a proposé à peu près la même suggestion que Klatt.

Le joueur Ole Miss a été jeté pour avoir ciblé, par règle, pour des raisons de sécurité, vous devez voir ce que vous avez frappé, il a mené avec le haut du casque. 2 ciblage et vous êtes éjecté, comme 2 techniciens en BB. Juste mon avis – Mike Golic (@golic) 7 septembre 2021

Je suis pour la sécurité des joueurs. Nous sommes tous. Mais ces jeux doivent être examinés de différentes manières, un peu comme la NBA gère ses fautes flagrantes – une punition très stricte ne devrait pas les couvrir tous.

Il doit y avoir un peu plus de latitude pour que les arbitres prennent la décision de ne pas jeter un enfant hors du jeu pour quelque chose qui n’était pas censé être malveillant.

Quelque chose doit changer.

