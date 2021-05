«Tant de choses politisées» Le prince Harry donne une interview dans les coulisses de Vax Live | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont les présidents de campagne de Vax Live, qui cherche à collecter des fonds pour la distribution de vaccins à travers le monde. Alors que des images du discours du duc de Sussex ont été publiées avant l’événement, une interview dans les coulisses a été téléchargée sur les médias sociaux du concert où le prince a discuté de l’importance de la nuit. Le prince Harry a déclaré que “ce que nous ne pouvons pas permettre, c’est la politisation de la science” après avoir exhorté tout le monde à “se rassembler en tant qu’humains” pour résoudre la pandémie mondiale.

S’exprimant dans les coulisses, le prince Harry a déclaré aux intervieweurs: «Au cours de la dernière année, tout le monde a connu tant de pertes et tant de difficultés.

«Je pense que la seule façon dont nous allons vraiment guérir et récupérer est de le faire ensemble.

«Et c’est la chose la plus triste la plus inquiétante, certainement pour moi et ma femme.

“Lorsque [we were] demandé à être des présidents de campagne, nous avons sauté sur l’occasion de dire oui pour apporter notre soutien derrière cela parce que nous y croyons.

«Mais je pense que vous savez ce dont nous devons vraiment être conscients et ce que nous ne pouvons pas permettre, c’est que la science soit politisée.

«Tant de choses ont été politisées au fil des ans, mais quand nous parlons de vie et de mort, ce dont nous parlons maintenant, les vaccins ne peuvent pas être politisés.

«Mais être capable de nous rassembler en tant qu’humains, en tant que personnes, c’est ainsi que nous allons nous en sortir.

“Et nous devons nous assurer que tout le monde dans le monde a un accès égal au vaccin – sinon, rien de tout cela ne fonctionne.”

“Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu’il n’y aura pas de répartition équitable dans tous les coins du monde.”

Le concert a déjà permis de collecter plus de 40 millions de dollars qui seront utilisés pour financer des programmes mondiaux de vaccination comme le programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé.

Le programme promet un approvisionnement en vaccins aux communautés les moins riches et les plus reculées du monde.

Selena Gomez, J-Lo et les Foo Fighters faisaient partie des nombreuses célébrités qui ont joué et assisté à l’événement.