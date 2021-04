Tant de gens sont sur le point de recevoir 3 600 $ en nouveaux chèques de relance – en faites-vous partie? – .

Voici où nous en sommes dans le processus de décaissement des chèques de relance aux États-Unis en ce moment: pour diverses raisons, comme nous l’avons noté à plus d’une occasion maintenant, une quatrième série de vérifications de relance découlant des retombées économiques de la pandémie de coronavirus est probablement une chimère à ce stade. Bien qu’un bon argument puisse certainement être avancé en faveur d’une nouvelle vague de nouveaux chèques de relance, ces paiements seraient assurément confrontés à un mur d’opposition politique encore plus dur que la dernière série de chèques. Et le président Biden, ainsi que son attachée de presse Jen Psaki, n’ont presque rien dit sur un quatrième contrôle de relance à ce stade, ce qui n’est pas de bon augure pour eux.

Mais voici la bonne nouvelle: cette discussion se résume vraiment à la sémantique, car ce qui est également certain, c’est qu’une grande partie des contribuables américains est sur le point d’obtenir bientôt quelque chose d’encore mieux qu’un nouveau chèque unique de 1400 $ du gouvernement fédéral. Il s’agit d’une série de paiements mensuels qui totalisent 3600 $ au cours de l’année, et les nouveaux paiements devraient débuter en juillet.

Ces paiements font partie d’une extension du crédit d’impôt fédéral pour enfants qui a été inclus dans la loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que le président Biden a promulguée le 11 mars. Le commissaire de l’IRS Charles Rettig a confirmé ces derniers jours que ces paiements mensuels devraient commencer en Juillet – et quoi que vous vouliez dire à leur sujet, il est difficile de soutenir que les paiements ne comptent pas comme un nouveau chèque de relance récurrent pour les gens (ils ne sont tout simplement pas étiquetés comme tels).

Voici comment l’admissibilité aux paiements se décompose: si vous faites partie d’un couple marié gagnant 150000 $ au total ou moins, ou si vous êtes une personne gagnant 75000 $ ou moins, vous recevrez 250 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans à partir de De juillet à décembre pour un total de 1 500 $ (6 mois x 250 $). Vous recevrez 300 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans. Le solde des 3 600 $ sera un crédit d’impôt l’année prochaine.

C’est un gros problème pour l’IRS, car cela met l’agence fiscale dans la position de fonctionner comme quelque chose de tout à fait nouveau pour elle. Jusqu’à présent, l’IRS a été essentiellement l’agence de recouvrement la plus puissante (et, pour certaines personnes, la plus effrayante) des États-Unis. C’est toujours cela, mais un programme qui se joint maintenant à la myriade de bureaux du gouvernement fédéral pour distribuer également des paiements mensuels aux bénéficiaires de prestations fédérales.

Dans le même ordre d’idées, c’est pourquoi Rettig a dû confirmer récemment que les paiements du crédit d’impôt pour enfants commenceraient en juillet, car c’est en fait une entreprise massive pour l’IRS de se mettre en place pour cela. Un tout nouveau portail en ligne devait être conçu et le personnel devait être désigné pour cette entreprise – qui survient également à un moment très chargé pour l’agence, en plein milieu de la saison des impôts. Et c’est une saison des impôts qui dure un peu plus longtemps que d’habitude cette année, puisque (encore une fois, à cause de la pandémie de coronavirus) la date limite pour produire votre déclaration de revenus fédérale a été prolongée jusqu’au 17 mai.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.