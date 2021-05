Tant de propriétaires de Roku seront en colère lorsqu’ils verront cette nouvelle – .

Roku a supprimé YouTube TV de son magasin de chaînes vendredi matin alors qu’un différend contractuel entre Google et le fabricant d’appareils de diffusion en continu faisait rage. Roku a initialement menacé de prendre des mesures plus tôt cette semaine après avoir affirmé que Google demandait un traitement préférentiel et proposait d’autres «clauses abusives», et maintenant que l’accord de distribution a expiré, l’application YouTube TV ne sera plus disponible pour les nouveaux abonnés. Pour les abonnés existants qui avaient déjà téléchargé l’application, le service de télévision en direct sera disponible à moins que Google ne demande sa suppression.

Dans un e-mail adressé à ses clients vendredi matin, Roku a allégué que Google proposait des exigences anticoncurrentielles qui “permettraient de manipuler vos résultats de recherche, auraient un impact sur l’utilisation de vos données et vous coûteraient finalement plus cher”. Plus tôt cette semaine, nous avons appris que ces propositions prévoyaient de donner aux résultats de recherche YouTube un placement plus proéminent dans l’interface utilisateur et de pousser Roku à inclure des puces plus puissantes et plus chères dans son matériel.

Un porte-parole de Roku a envoyé à . la déclaration suivante concernant le différend en cours:

Nous sommes déçus que Google ait laissé expirer notre accord pour la distribution de YouTube TV. Roku n’a pas demandé un dollar de contrepartie financière supplémentaire à Google pour renouveler YouTube TV. Nous n’avons demandé à Google que quatre engagements simples. Premièrement, ne pas manipuler les résultats de recherche des consommateurs. Deuxièmement, ne pas exiger l’accès à des données qui ne sont accessibles à personne d’autre. Troisièmement, ne pas tirer parti de leur monopole sur YouTube pour forcer Roku à accepter des exigences matérielles qui augmenteraient les coûts pour le consommateur. Quatrièmement, ne pas agir de manière discriminatoire et anticoncurrentielle contre Roku. Notre contrat étant arrivé à expiration, nous avons supprimé YouTube TV de notre boutique de chaînes. Pour continuer à offrir à nos utilisateurs une excellente expérience de streaming, nous prenons une mesure supplémentaire pour continuer à offrir aux abonnés existants l’accès à YouTube TV sur la plate-forme Roku, à moins que Google ne prenne des mesures qui nécessitent la suppression complète de la chaîne. En raison du comportement de Google, les nouveaux abonnements ne seront plus disponibles jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Il est grand temps que Google adopte les principes qui ont rendu le streaming si populaire pour des millions d’utilisateurs en donnant aux consommateurs le contrôle de leur expérience de streaming, en adoptant une concurrence loyale et en mettant fin aux pratiques anticoncurrentielles. Nous pensons que les consommateurs bénéficieront du fait que Google et Roku parviennent à un accord équitable qui préserve ces principes et nous restons déterminés à essayer d’atteindre cet objectif.

Pour l’instant, les deux parties semblent être au point mort. La bonne nouvelle est que quiconque utilisait déjà YouTube TV sur son appareil ou son téléviseur Roku pourra continuer à utiliser le service pour le moment. Si le différend persiste, Google pourrait toutefois décider de prendre d’autres mesures et demander la suppression totale de la chaîne YouTube TV. La décision de Roku est compréhensible, mais certains utilisateurs en colère ont déjà commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux.

