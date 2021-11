Felipe Massa estime que l’ancienne équipe Ferrari a commis « trop d’erreurs » dans sa quête pour revenir en tête du peloton de la Formule 1.

Le vice-champion du monde 2008 était complémentaire de l’alignement de pilotes actuel de la Scuderia composé de Charles Leclerc et Carlos Sainz, affirmant qu’ils «se complètent» au sein de l’équipe.

Mais, avec le contrôle supplémentaire qui accompagne le fait d’être un pilote Ferrari, Massa estime que l’équipe doit redécouvrir la « froideur » dans sa prise de décision qui a remporté le succès précédent pour l’équipe, qui n’a pas de titre de pilote depuis 2007 et un Couronne des constructeurs depuis 2008.

Massa pense que le groupe motopropulseur a été un facteur important dans le manque de performance de l’équipe au cours des deux dernières saisons, bien que l’écart de vitesse se soit réduit à Honda et Mercedes ces dernières semaines.

Le vainqueur de la course à 11 reprises a ajouté que l’équipe doit redécouvrir sa séquence impitoyable pour réussir.

« Tant de raisons, trop d’erreurs », a déclaré le Brésilien au sujet des difficultés de Ferrari ces dernières années, dans une interview accordée au journal italien Libero Quotidiano. « Chez Ferrari, vous souffrez beaucoup de la pression de la presse, de l’amour des fans.

« Maranello est une équipe de course qui a besoin d’une prise de décision ferme. Dans notre Ferrari il y avait [Jean] Todt, Ross Brawn, Rory Byrne et [Stefano] Domenicali.

« Dans les stands, le froid régnait, un cadeau indispensable lors des GP. Et nous avons gagné.

« Leclerc et Sainz se complètent, Charles est rapide et Sainz travaille bien avec l’équipe. Le problème ne vient pas des pilotes, mais du moteur qui a moins de chevaux que Mercedes et Honda.

Vous voulez effrayer certains fans de Ferrari cet Halloween ? Pourquoi ne pas vous déguiser en challenger 2020, le SF1000 ? #f1 pic.twitter.com/0p9vnk2fIK – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 octobre 2021

En regardant la bagarre de cette saison dans le championnat des pilotes, Massa a déclaré qu’il aimerait voir Max Verstappen remporter son premier titre, avec l’opportunité de battre « l’un des plus grands de l’histoire » à Lewis Hamilton.

« J’espère que Max, même si Mercedes et Hamilton grandissent », a déclaré l’ancien pilote Ferrari.

« Au début de la saison, les Red Bull étaient en avance sur tout le monde, maintenant les voitures allemandes rattrapent leur retard en termes de performances. Hamilton a éradiqué l’écart dont il souffrait il y a quelques GP.

« Verstappen est rapide, il n’a peur de rien et tire le meilleur parti de la voiture, [but] parfois il est trop extrême.

« Hamilton a un immense talent. Il est intelligent. Et il a cette expérience qui pourrait lui donner le huitième titre.

« L’histoire du sport voit toujours un talent menacer le règne du champion expert. J’aime le style de Max. Hamilton reste le roi qui mérite le huitième titre, mais le Néerlandais a la chance de remporter son premier titre contre l’un des plus grands de l’histoire.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla