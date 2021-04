Tant d’endroits: la vie de Leon Russell

Léon Russell n’est pas un nom que les amateurs de musique occasionnels connaîtront de nos jours. Mais pour ceux qui savent (et ceux qui cherchent à en savoir plus), il est presque difficile de comprendre sa contribution à la musique rock. Le lauréat d’un Grammy Award et membre du Roll and Roll Hall of Fame nous a quittés le 13 novembre 2016, à l’âge de 74 ans, mais son héritage perdure.

Né Claude Russell Bridges, il a changé son nom pour Leon Russell lorsqu’il a déménagé à Los Angeles depuis son domicile à Tulsa, Oklahoma. Sa carrière de 60 ans a englobé des sorts en tant que musicien de session célèbre et a inclus l’écriture de certaines des chansons les plus mémorables du rock, telles que «A Song for You» et «Delta Lady». Ceux avec lesquels Léon a travaillé incluaient George Harrison, Elton John, Joe Cocker, John Lennon, Bob Dylan, et Ringo Starr.

Russell a déménagé à Los Angeles en 1958, où il a travaillé sur des sessions pour les Byrds, Gary Lewis et les Playboys, Bobby «Boris» Pickett et Herb Alpert; il est apparu au TAMI Show de 1964, jouant du piano avec les meilleurs musiciens de session connus sous le nom de Wrecking Crew. Il a écrit deux succès pour Gary Lewis et Playboys et en 1967, il est apparu sur le Glen Campbell album, Gentle on My Mind, crédité de son nom de naissance, Russell Bridges.

Look Inside the Asylum Choir, un album de 1968, était un enregistrement d’un groupe de studio comprenant Russell et Marc Benno. L’année suivante, Russell est devenu membre de Delaney & Bonnie and Friends, jouant de la guitare et des claviers sur leurs albums et en tant que membre de leur groupe en tournée qui comprenait Eric Clapton et George Harrison.

Russell a trouvé plus de succès en tant qu’auteur-compositeur avec «Delta Lady», enregistré par Cocker pour son album de 1969, Joe Cocker! L’album, coproduit par Russell, s’est classé n ° 11 sur le palmarès Billboard. Cela a conduit Russell à rejoindre la tournée Mad Dogs and Englishmen des années 1970 avec de nombreux anciens du groupe Delaney et Bonnie. «Superstar», co-écrit par Russell avec Bonnie Bramlett et chanté par Rita Coolidge lors de cette tournée, est devenu plus tard un succès pour le Charpentiers, Luther Vandross et bien d’autres.

Shelter Records a sorti son album solo de 1970, Leon Russell, qui comprenait le premier enregistrement de «A Song for You». Cela a été enregistré à l’infini par d’innombrables interprètes de Ray Charles à Willie Nelson aussi bien que Amy Winehouse, Donny Hathaway, Simply Red et Michael Bublé. C’est également en 1970 que Russell joue du piano sur l’album de Dave Mason, Alone Together.

En 1971, Russell produisit quelques morceaux pour Dylan, dont le single «Watching the River Flow» et «When I Paint My Masterpiece», tous deux mettant en vedette le piano à saveur gospel de Leon. Plus tard cette année, il a joué du piano sur Badfinger’s troisième album, Straight Up; son jeu au clavier complète également les guitares slide de Pete Ham et George Harrison sur le tube du groupe «Day After Day». C’est à ce moment-là que Russell est apparu au concert de Harrison pour le Bangladesh, au cours duquel il a interprété un medley comprenant «Jumpin ‘Jack Flash» et «Young Blood» et a chanté un couplet sur «Beware of Darkness» de Harrison.

Toujours en 1971, Russell a publié Leon Russell et le Shelter People and Asylum Choir II et a joué sur des sessions pour BB King et pour Clapton. Il a également aidé le guitariste de blues Freddie King en collaborant avec lui sur trois de ses albums pour Shelter Records.

En 1972, Russell’s Shelter People a pris la route et une performance live a été enregistrée et publiée sous le nom d’album Leon Live en 1973. L’année précédente, il a sorti son troisième album studio Carney, qui présente «Tight Rope» et le magnifique «This Masquerade». » Cette dernière ballade a été enregistrée par de nombreux artistes, dont Helen Reddy and the Carpenters; George Benson’s version a atteint le n ° 10 sur le Hot 100 et en 1977 a remporté un Grammy Award pour le disque de l’année.

Russell a sorti Hank Wilson’s Back! (Vol. 1), enregistré à Nashville en 1973; de manière incongrue, il a également aidé le groupe funk-soul du Gap Band, basé autour du trio de frères Tulsa qui a soutenu Leon sur son album Stop All That Jazz. L’année suivante, Will O ‘the Wisp est devenu le quatrième album d’or de Russell.

Leon a formé son propre label, Paradise Records, en 1976 et au cours des décennies à venir a enregistré une série d’albums, mais aucun n’a atteint la notoriété de ses premiers enregistrements. Russell et Willie Nelson avaient un n ° 1 sur le classement de la musique country en 1979 avec leur duo de «Heartbreak Hotel». Au début des années 1980, il travaillait sous le nom de New Grass Revival et en 1984 sortit Hank Wilson Vol. II.

En 1991, Russell a sorti Anything Can Happen sur Virgin Records, produit par Bruce Hornsby, et les deux ont travaillé en étroite collaboration tout au long de la décennie. Dans le nouveau millénaire, Russell sortait encore des disques, mais c’est en 2009 qu’un nouveau projet majeur a vu le jour lorsque lui et Elton John ont enregistré ensemble l’album The Union, produit par T-Bone Burnett et sorti l’année suivante. Rolling Stone l’a placé au n ° 3 sur sa liste des 30 meilleurs albums de 2010. En 2011, le documentaire sur le film Union est sorti; réalisé par Cameron Crowe, il a exploré le processus créatif derrière le disque.

En 2014, Life Journey, réalisé avec le producteur Tommy LiPuma, est sorti, et l’année suivante Russell rejoint Rita Coolidge, Claudia Lennear, Chris Stainton et d’autres membres de la tournée Joe Cocker Mad Dogs and Englishmen de 1970 pour un concert hommage à Cocker organisé par le groupe Tedeschi Trucks.

Leon Russell était un talent majeur, sortant plus de 30 albums au cours de sa carrière. Bien qu’il ait obtenu beaucoup de reconnaissance au cours de la première moitié des années 1970, son étoile n’a jamais brillé aussi brillamment qu’elle aurait dû dans les décennies suivantes. L’amour d’Elton John et de Bernie Taupin pour sa musique lui a valu une reconnaissance tardive, mais il est triste que le décès d’un artiste soit parfois nécessaire pour lui apporter le genre de distinctions réservées aux autres. Elton a appelé « A Song For You » un classique américain, et ses paroles méritent d’être rappelées maintenant …

J’ai été tellement d’endroits dans ma vie et mon temps

J’ai chanté beaucoup de chansons

J’ai fait de mauvaises rimes

J’ai joué ma vie sur scène

Avec 10 000 personnes qui regardent

Mais nous sommes seuls maintenant et je vous chante cette chanson

