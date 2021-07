Tant d’œufs de Pâques et peut-être des indices étaient dans l’épisode 5 de Loki Vir 10z viral

Loki a beaucoup de références à la plus grande tradition du personnage dans le monde de Marvel, ainsi qu’à la mythologie nordique derrière lui. Mais dans l’épisode 5, intitulé “Journey Into Madness”, nous avons été bombardés de nombreux œufs de Pâques différents à la fois, dont certains sont très importants pour qui Loki et Sylvie pourraient rencontrer la semaine prochaine.

Explorons donc l’un des œufs de Pâques les plus importants de l’épisode 5 (et un petit clin d’œil très amusant à une franchise classique).

** Spoilers pour Loki l’épisode 5, “Voyage dans le mystère”, se trouve à l’intérieur. **

Heureusement, des sites comme Den of Geek ont ​​décomposé tous les œufs de Pâques qui sont apparus dans cet épisode le plus récent, car comme je l’ai dit, il y en avait BEAUCOUP. Mais parlons de certains de mes favoris, principalement celui de la tour Qeng que l’on voit en arrière-plan et du château. La raison pour laquelle la tour Qeng est intéressante, comme le souligne Inverse, c’est parce que c’est la société qui a acheté la tour Avengers à Stark Industries dans les bandes dessinées et est dirigée par une version de Nathaniel Richards, alias Kang le conquérant.

Comme l’a souligné notre princesse Weekes, de nombreux signes ont pointé vers Kang tout au long de la série, en particulier parce que nous savons qu’il arrive dans l’univers cinématographique Marvel dans Ant-Man 3 avec Jonathan Majors, mais quand même. De la présence de Renslayer et Alioth dans la série aux références de cet épisode, soit ils ont l’impression qu’ils font de leur mieux pour nous faire croire que c’est Kang, soit ils nous préparent simplement pour lui dans la finale.

Ensuite, il y a le château que l’on voit à la toute fin de l’épisode. Bien que Dr. Doom ait un château, cela pourrait également être une autre référence à Kang s’il s’agit de Castle Limbo – encore une fois, cela fait beaucoup de références à Kang le Conquérant, dont nous SAVONS qu’il est déjà dans le MCU. Alors, est-ce la façon dont Loki nous distrait de qui pourrait vraiment attendre Loki et Sylvie ? Ou sont-ils simplement évidents puisqu’il y avait tellement d’autres rebondissements tout au long de la série pour nous laisser deviner?

En dehors des liens avec Kang, cet épisode contenait des tonnes d’œufs de Pâques, y compris tout, de l’hélicoptère Thanos à un petit cri amusant pour les fans de … Ghostbusters? Kid Loki boit un Hi-C quand ils sont dans le club-house, mais si vous regardez bien, c’est le Hi-C Ecto Cooler qui est sorti dans les années 80. Cela signifie-t-il que Kid Loki stans les Ghostbusters? Parce que si c’est le cas, j’aimerais savoir lequel est son préféré. Je vais aller avec Egon Spengler.

Il y avait beaucoup d’autres œufs de Pâques, et je suis sûr qu’une fois que nous aurons regardé la finale la semaine prochaine, nous reviendrons tous dans la série et verrons où cela nous menait depuis le tout début, mais j’espère que tous ces œufs de Pâques mèneront à une chose : Mobius, Sylvie et Loki partant ensemble sur un jet ski.

