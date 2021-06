“Tant que je t’ai”: Roger Daltrey montre son âme

Les admirateurs de l’une des voix rock définitives qui ont été excités par Roger Daltreyde retour en son propre nom en mars 2018, avec le single “As Long As I Have You”, a rapidement eu un album complet à savourer. L’OMS Le set du chanteur du même nom a suivi sur Universal le 1er juin et était sa neuvième sortie en studio en dehors du groupe, y compris la bande originale de McVicar des années 1980. Mais c’était son premier depuis Rocks In The Head en 1992, et les médias et les fans étaient unis dans le sentiment qu’il trouvait Daltrey en pleine forme. Les ventes de l’album l’ont confirmé, lorsqu’il a fait ses débuts dans les charts britanniques à la 8e place.

Le chanteur a commencé sur l’album après l’énorme succès de Going Back Home. sa collaboration en 2014 avec le guitariste anglais de rock/rythme et blues Wilko Johnson. Le travail s’est poursuivi sporadiquement entre les longues tournées de The Who ces dernières années, avec le producteur Dave Eringa, connu pour son travail en studio sur cet album et avec Manic Street Preachers. Eringa a également remporté des éloges pour sa production sur “Be Lucky”, le Pete Townshend chanson sortie en single 2014 par The Who.

L’approbation enthousiaste de Pete

La guitare magistrale et distinctive de Townshend ornait sept des 11 morceaux de As Long As I Have You, qui comprenait également des claviers de Mick Talbot, mieux connu pour sa longue association avec Paul Weller dans le Conseil de Style. Après la grave maladie de Daltrey avec la méningite, il est devenu désillusionné par le travail en cours et a voulu l’abandonner jusqu’à ce que Townshend l’entende, lui donne son approbation enthousiaste et propose de travailler dessus.

Nous pouvons être reconnaissants que l’album ait abouti, et les critiques ont accepté. « Daltrey grimpe à l’intérieur de chaque chanson, la gifle un peu et se l’approprie », a écrit Mojo, tandis que The Independent l’a qualifié « d’album touchant de réflexion, de survie et de célébration à la fois [his illness], et son travail avec Johnson.

Le morceau titre d’ouverture était le produit phare de l’album, un remake brillamment jugé du morceau de 1964 de la star du R&B Garnet Mimms et un exemple clé de l’âme adulte avec laquelle le chanteur sentait qu’il avait besoin d’investir le projet. “Je devais trouver des chansons qui signifiaient quelque chose pour moi”, a-t-il déclaré au Daily Telegraph. “Je ne peux pas faire tout ce ‘Oh, bébé, bébé, bébé’ ces jours-ci.”

De Stevie à Stills

Plusieurs autres morceaux ont présenté la puissance intacte et la flexibilité incroyablement durable d’une voix qui est dans notre conscience depuis cinq décennies et demie, y compris un remake musclé de Stevie Wonder‘s “Vous n’avez rien fait.” « How Far » de Stephen Stills, tiré de son album vintage Manassas, correspond parfaitement à Daltrey, avec son ambiance acoustique à mi-tempo et roulante.

Mais c’était aussi un disque pour souligner la sensibilité et la vulnérabilité des tonalités de Daltrey, comme sur «Into Your Arms» de Nick Cave, livré comme un hymne délicat et encadré au piano. L’écriture propre du chanteur a également brillé, notamment sur l’assuré “Certified Rose” et l’élégante ballade de clôture “Always Heading Home”.

Toutes ces chansons ne sont pas soul au sens conventionnel du terme, mais Daltrey s’est mis à nu sur chacune d’entre elles. Comme il l’a dit lui-même : « Maintenant, je peux chanter la soul avec toute l’expérience dont vous avez besoin pour la chanter. La vie met l’âme dedans.

Achetez ou diffusez Tant que je vous ai.

Écoutez le meilleur de Roger Daltrey sur Apple Music et Spotify.