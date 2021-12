Vicente Fernández, et sa phrase inoubliable sur scène | Instagram

Vicente Fernández est revenu d’une phrase caractéristique de ses multiples présentations et qui aujourd’hui plus que jamais prend vie : « Tant que les gens n’arrêtent pas d’applaudir »,Chente« Il n’arrête pas de chanter.

le chanteuse, Vicente Fernández, qui a été reconnu comme « idole de la musique ranchera« Qui après avoir accumulé différentes reconnaissances, parmi lesquelles se distinguent trois Grammy et huit Latin Grammy, reviendrait d’une phrase célèbre l’un de ses labels uniques lorsqu’il s’agit de se présenter au public.

Maintenant, le célèbre dicton : « Tant que les gens n’arrêtent pas d’applaudir »,Chente« Il n’arrête pas de chanter » est dans le domaine public. Était-ce son histoire ? Selon Vicente Fernández Gómez lui-même dans une interview précédente.

Vicente Fernández, c’est ainsi que surgit la phrase immortelle de « Chente ». Photo : Agence du Mexique

« Il me dit de partir »

C’était au début de la carrière de « producteur discographique« quand dans un instant, Vicente Fernández Il est apparu à un palenque dans lequel il n’a pas accepté la demande d’un homme d’affaires et a décidé d’interroger le public pour savoir s’il continuait à chanter.

« Un jour à León, je suis sorti pour chanter et la troisième chanson, l’homme d’affaires m’a fait comme ça, (il fait signe avec ses mains pour qu’il parte) que je sortais et j’ai arrêté le mariachi et j’ai dit au public, regarde là mesdames et messieurs, cher public, cet homme qui est là c’est l’homme d’affaires et il me dit qu’il veut que je parte, mais je ne vis pas de l’homme d’affaires, je vis de vous, donc si vous voulez que je parte , je pars, mais si tu veux le faire chanter… »

C’est de là qu’est née la fameuse phrase « tant que tu applaudiras, je ne vais pas m’arrêter de chanter »… originaire de Huentitán , El Alto, Jalisco » au présentateur, Gustavo Adolfo Infante.

A cette occasion, il a également « acteur de cinéma mexicain« Celui qui interprétait des bandes célèbres telles que » Tacos al Carbón « , » El Arracadas « , » El Albañil « , » El Sinvergüenza « , etc., a chanté pendant deux heures et peu à peu le temps a augmenté jusqu’à établir 3 heures par concert.

C’est à une occasion que le « producteur discographique« , il a joué 4 heures à la demande du public, celui né le 17 février 1940, a commencé à se plonger dans la musique dès son plus jeune âge, chantant dans des soirées et des restaurants, jusqu’à 14 ans il participe à un concours de chant à Guadalajara .

Le mari de « Cuquita » a obtenu une salle comble de 50 000 sièges sur la Plaza Monumental de Toros de México en 1984, un record inaccessible dans un pays de grands artistes. Rappelons qu’il a aussi une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.