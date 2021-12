« Tant qu’ils n’arrêtent pas d’applaudir, je n’arrêterai pas de chanter » – El Sol de México

Au cours de sa longue carrière, Vicente Fernández a connu de grands succès adaptés à son époque. Ainsi, il est passé de thèmes ruraux comme dans La ley del monte, aux problèmes migratoires dans Los mandados, ou le roman de Yo quiero ser, à la déclaration explicite de Nos vêtements entravés. Et il a même pris le temps d’adoucir le cliché du mâle avec Que tout le monde sache, ou Malgré tout.

La confiance d’avoir un répertoire de plus d’une centaine de disques enregistrés, lui fait dire que « tant qu’ils n’arrêtent pas d’applaudir, je n’arrête pas de chanter ». Il réinterprète les tubes de chanteurs comme Javier Solís, avec qui il enregistre le duo Mentira, mentira grâce à la technologie ; de Pedro Infante, des classiques comme Hermoso cariño et même de Frank Sinatra, la version espagnole de My way, A mi modo.

Il a enregistré des chansons de José Alfredo Jiménez, pour qui il a réalisé un album qui comprend Camino de Guanajuato, Un monde rare, Let’s go et Your memory, entre autres, ainsi qu’Agustín Lara, avec des chansons telles que Woman, Love of my love et Chaque nuit un amour. De Cuco Sánchez, il a enregistré des tubes tels que Nuestro gran amor, Las clave de mi alma et Anillo de compromis, et de Juan Gabriel, une version classique de La difference.

Ses chansons

Certains des titres qu’il a immortalisés dans sa voix ont été écrits spécialement pour lui et d’autres ont déjà eu du succès dans la voix de ses prédécesseurs.

-La loi de la montagne, a été composé par José Ángel Espinoza, « Ferrusquilla » et est le thème central du film du même nom.

-El rey, de José Alfredo Jiménez était déjà un succès dans la voix de son auteur, mais lorsque Vicente Fernández l’a interprété, il est également devenu un élément fondamental de son répertoire.

-Retour, retour, retour, l’un de ses plus grands succès, a été interprété pour la première fois par son auteur, Fernando Z. Maldonado.

-Motivos, du compositeur vénézuélien Italo Pizzolante Balbi, compte une centaine de versions et fait partie de ses tubes.

-À cause de ton foutu amour, En quoi t’ai-je oublié et Tu as appris à voler, ce sont des classiques de Federico Méndez.

– Femmes divines, Ici entre nous et Urge, Martín Urieta les a écrits spécialement.

– Dommage que tu sois un étranger à Jorge Massías est l’une de ses chansons les plus connues.

-Cette jalousie, de Joan Sebastian, Un bon amour de Froy Ortiz et je vais sortir du milieu de Manuel Monterrosas, font l’objet de feuilletons.

-Quand tu me le dis, le single qu’il a sorti en décembre 2020 dans le cadre de son album A mis 80’s, dépasse les trois millions de vues sur YouTube.