Tante May a failli être coupée de Spider-Man sur PS4

Il est difficile d’imaginer Spider-Man de Marvel sur PS4 (et plus tard PS5) sans tante May. Elle joue un rôle central dans le jeu, apparaissant dans de nombreuses cinématiques aux côtés d’autres personnages principaux de l’histoire. Pourtant, selon Dan Slott, Insomniac n’était pas sûr de pouvoir créer un vieux personnage réaliste et beau dans le jeu en raison de toutes les rides. Au lieu de cela, le studio voulait qu’elle n’apparaisse qu’en tant que voix à la radio.

Dans une interview avec GamesRadar, le scénariste de bandes dessinées Marvel, Dan Slott, qui a contribué à Spider-Man en 2018, a expliqué toute la situation de tante May. Selon lui, au début du développement du jeu, il a appris qu’Insomniac ne voulait pas que tante May dans le jeu en tant que personnage physique. Même si tante May est l’un des personnages les plus importants de la vie de Peter Parker, le studio s’inquiétait de son âge et de ses rides.

« Ils me disaient la réalité », a expliqué Slott, « Selon eux, les vieux personnages – les personnages ridés – pour les rendre beaux et réalistes, il faut beaucoup de travail. Égal à ce qu’ils pourraient utiliser pour créer cinq autres personnages.

Donc, le plan, au début, était juste que tante May appelle Peter et lui parle au téléphone et à la radio et ne la fasse jamais apparaître dans le jeu en tant que PNJ ou personnage physiquement modélisé. Mais Slott a repoussé cette décision, disant à GamesRadar qu’il était « catégorique » que tante May devait être dans ce jeu et pas seulement comme une voix que vous entendez à la radio. Selon Slott, il a finalement convaincu Insomniac d’inclure May dans le jeu après avoir expliqué aux développeurs qu’elle n’avait pas besoin d’être aussi vieille pour être toujours tante May.

« Regarde, Marisa Tomei [who plays Aunt May in the MCU films] n’est pas si vieux », a déclaré Scott. « Tante May n’a pas besoin d’être très ridée ; elle peut être moins ridée ».

Bien sûr, si vous avez joué à Spider-Man sur PS4 ou PS5, vous savez déjà comment cette histoire se termine. Apparemment, la rendre moins vieille et moins ridée a aidé à convaincre les développeurs qu’ils pouvaient inclure ce personnage central et emblématique de Marvel.