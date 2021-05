Tantoo Cardinal sur Apporter un message social opportun à ‘New Amsterdam’ ⋆ .

Max Goodwin (Ryan Eggold), directeur médical de principe de l’hôpital New Amsterdam, a peut-être rencontré son match chez la patiente Jane Munsee (Tantoo Cardinal, au-dessus du centre, avec Eggold).

«C’est une professeure d’histoire avec un désir de justice sociale et de vérité», dit Cardinal. Bien qu’elle ait un caillot de sang dangereux, la descendante de la tribu amérindienne Lenape qui habitait autrefois à Manhattan lui dit qu’elle ne peut pas rester dans un hôpital dont le nom représente l’effacement de son peuple.

Pour Cardinal, «je peux sentir [the lack of respect]. C’est dans votre moelle », dit la prolifique actrice autochtone canadienne (Danse avec les loups), expliquant pourquoi elle a pris son premier vol en un an pour participer à la narration de l’histoire.

L’écrivain de l’épisode, Shanthi Sekaran, a réalisé que l’émission avait pris le nom pour acquis. «Je voulais que Jane soit une femme têtue et silex qui repoussait les limites de l’activisme et poussait Max aux limites de son idéalisme», dit-elle. «Max est tout au sujet du calcul et de la justice – alors comment pourrait-il tenir compte des demandes de Jane?

L’heure est une négociation civile mais intense. «Elle est dure avec lui», dit Cardinal. «Elle le renvoie à la planche à dessin jusqu’à ce qu’il trouve quelque chose de palpable.

